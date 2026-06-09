Medellín refuerza el bienestar animal en las comunas con mayor índice de abandono de mascotas

Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en marcha un plan de contingencia para fortalecer el bienestar animal en las zonas con mayor vulnerabilidad social de la ciudad. A través de jornadas integrales, la Administración Distrital acerca servicios gratuitos de valoración general, vacunación y desparasitación interna y externa a perros y gatos pertenecientes a familias de estratos 1, 2 y 3. Las acciones se concentran en los sectores identificados con mayores índices de pobreza extrema y moderada, bajo los lineamientos de la estrategia Medellín Solidaria.

En lo que va del año, los equipos veterinarios ya han realizado la valoración de 3.829 animales, han aplicado 3.380 vacunas y efectuado 3.312 desparasitaciones. Con estas cifras, el Distrito avanza hacia la meta trazada de atender a un total de 10.210 mascotas durante el año 2026. Las intervenciones priorizan a las comunas que históricamente reportan los indicadores más altos de abandono y rescates, entre las que se encuentran Manrique, Popular, Robledo, Villa Hermosa, Doce de Octubre, Aranjuez y San Javier.

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La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que el objetivo principal es llevar la atención preventiva a los territorios donde más se necesita, promoviendo al mismo tiempo una tenencia responsable que impacte positivamente tanto la salud de los animales como la de las comunidades. Con este despliegue, la municipalidad busca mejorar la calidad de vida de las mascotas, prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas y fortalecer el vínculo entre las familias y sus animales de compañía.

La ciudadanía podrá acceder a estos servicios gratuitos en una nueva jornada de atención programada entre el 9 y el 13 de junio, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. El cronograma iniciará el 9 de junio en la Sede Social La Libertad (comuna 8 - Villa Hermosa) y continuará el 10 en la JAC de Enciso. El 11 de junio la atención se trasladará a la Casa de Justicia de Santo Domingo (comuna 1 - Popular), el 12 llegará al Parque Arví en el corregimiento de Santa Elena, y finalizará el 13 de junio en la JAC de Miramar (comuna 6 - Doce de Octubre).