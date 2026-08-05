Medellín refuerza seguridad y anuncia cero tolerancia a disturbios en posesión de De la Espriella

Medellín, Antioquia

Las autoridades de Medellín anunciaron que mantendrán y reforzarán la seguridad durante la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, con una postura de “cero tolerancia” a la violencia, los desmanes y la ilegalidad. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, advirtió que la ciudad se defenderá “con autoridad, orden y todas las capacidades del Estado”.

Villa aseguró que no se dejará de atender “ni un solo factor de atención ni un solo factor de riesgo”. La Policía mantendrá su vigilancia y presencia en territorios, distritos y estaciones, y se desplegarán capacidades exclusivas y fortalecidas para evitar alteraciones del orden público durante el cambio de gobierno.

“Estamos en monitoreo permanente frente a información y a situaciones que puedan presentarse, pero nuestra postura se mantiene y se mantiene en esta ocasión reforzada. No vamos a tolerar la violencia, no vamos a tolerar los desmanes, no vamos a tolerar la ilegalidad y la criminalidad”, afirmó el funcionario. Agregó que algunos actores llegan con “discursos fantasiosos” y “una agenda desestabilizadora” que buscan ocultar facciones criminales.

El secretario alertó sobre la presencia de grupos clandestinos alrededor de las universidades, con alianzas con grupos armados organizados, entre ellos las FARC, el ELN y otras estructuras de tendencia terrorista. “A nosotros no se nos puede olvidar eso”, subrayó.

Villa enfatizó que durante años se ha intentado “incendiar el país” y advirtió que cualquier intento contra la gente de Medellín o contra la ciudad será enfrentado con firmeza. “Si aquí nos hemos mantenido firmes, vamos a estar más firmes que nunca. Aquí no nos va a dar miedo y no vamos a dudar en ejercer todas las capacidades del Estado contra quien las tengamos que ejercer”, dijo.

La única fórmula, según el secretario, es autoridad y orden. Dirigió un mensaje directo a los criminales: “Les queda claro por las buenas o les queda claro teniendo que soportar la fuerza del Estado”.