Nelson Deossa marcó golazo y dio asistencia para la victoria del Real Betis ante Arsenal: veálo acá

Nelson Deossa marcó un golaz y dio asistencia para la victoria de Real Betis ante Arsenal: veálo acá. (Photo by Brian Lawless/PA Images via Getty Images) / Brian Lawless - PA Images

¿Qué pasará con el futuro de Nelson Deossa? Mientras crecen los rumores sobre una eventual salida del Real Betis, el volante colombiano respondió con un espectacular golazo y una asistencia en la victoria 2-1 frente al Arsenal en duelo amistoso.

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Deossa, que sorpresivamente fue inicialista en el once de Manuel Pellegrini, anotó a los 26 minutos, cuando el encuentro iba 0-1 en favor de los españoles con tanto de Rodrigo Riquelme (9′). El exjugador de Nacional y Junior recibió en tres cuartos de cancha, se acomodó y soltó un bombazo de pierna izquierda, que se coló contra el palo lejano del arquero Kepa.

Repase acá el gol que significó el 0-2 parcial del Betis:

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Instantes después reaccionó el Arsenal y sobre los 32 minutos logró el descuento por intermedio de Piero Hincapié. Pero la alegría del actual campeón de la Premier League duró mu poco, pues Pablo Fornals, al 43′, amplió diferencias para los béticos.

Las emociones bajaron considerablemente en la segunda parte, debido a que los entrenadores de ambos conjuntos optaron por realizar variantes. En el cuadro londinense, por ejemplo, el colombo-español Cristhian Mosquera abandonó el terreno de juego tras el descanso; mientras que en el elenco español, Deossa disputó los 90 minutos.

Finalmente fue victoria 1-2 del Real Betis, que este sábado recibirá en Sevilla al Bournemouth inglés y días después se medirá con el Inter de Milán en territorio italiano. En LaLiga iniciará competencias el viernes 21 de agosto en condición de local frente a la Real Sociedad.

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¿Nelson Deossa abandonará el Real Betis?

A pesar de haber llegado como fichaje rimbombante del Real Betis para la pasada temporada, Nelson Deossa fue poco a poco perdiendo un lugar en el once titular y terminó siendo descartado por completo por el entrenador Manuel Pellegrini.

La situación, que por cierto habría tenido que ver con cuestiones personales, provocó que varios equipos pusiera sus ojos en el caldense. Vasco da Gama estuvo incluso a punto de cerrar su contratación, pero en las últimas horas todo se cayó.

Ahora, la prensa británica informó que clubes de la Premier League y el Championship preguntaron condiciones, entre ellos Ipswich Town, Leeds United, Wolverhampton y Hull City. Habrá que esperar entonces su Deossa da el salto a otra liga sumamente competitiva o termina quedándose en el Betis.