Final del Mundial 2030: FIFA niega haber prometido la sede a Marruecos

En medio de la polémica que ha rodeado a la FIFA y al Mundial de fútbol en las semanas anteriores, en las últimas horas se conoció una nueva controversia que involucra al presidente de la entidad, Gianni Infantino.

Según se conoció, Infantino sostuvo una reunión este miércoles en Rabat, Marruecos, con altos responsables, en medio de las críticas por su proyecto de abrir la institución a la inversión privada, en busca de apoyo para tratar de solucionar la crisis. Luego de esta reunión, el diario británico “The Times” aseguró que Infantino habría hecho una polémica propuesta a Marruecos, con el fin de que estos apoyaran su reelección.

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¿Marruecos sería sede de la Final del Mundial 2026?

Luego de la reunión, el diario británico ‘The Times’ aseguró que el presidente Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, en las elecciones del próximo 18 de marzo.

Sin embargo, esto fue desmentido directamente por miembros de la FIFA, pues, de acuerdo con EFE: “La FIFA afirmó este miércoles, tras la reunión en Rabat, que “es falso y engañoso” afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de 2030 y precisa que tomará una decisión “a su debido tiempo”.

Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca, mientras que España espera que el escenario elegido sea el Santiago Bernabéu, en Madrid.

Además de que ya son varias las asociaciones que han retirado su apoyo a Infantino, como la inglesa, la galesa y la serbia, exjugadores muy notables como el portugués Luis Figo han pedido este miércoles su dimisión.

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