Lo último del fichaje de Nelson Deossa a Vasco da Gama: viaje y firma cada vez más cerca

Nelson Deossa está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Vasco da Gama. Luego de varios días de negociaciones y de superar los inconvenientes financieros que frenaban la operación, el club brasileño habría enviado las garantías de pago solicitadas por Real Betis, despejando el camino para concretar el fichaje del mediocampista colombiano de 26 años.

La operación, que parecía estancada por la situación administrativa que atraviesa Vasco da Gama, finalmente tomó un rumbo favorable. El conjunto de Río de Janeiro logró resolver los aspectos económicos necesarios para presentar una oferta con respaldo financiero, permitiendo avanzar en un acuerdo que beneficiará también al Betis, equipo que espera recuperar una cifra cercana a la inversión realizada por el futbolista hace apenas un año.

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De acuerdo con la información más reciente, el traspaso se realizará inicialmente mediante un préstamo por una temporada. Vasco asumirá el salario del colombiano y pagará alrededor de un millón de euros por la cesión. Posteriormente, el contrato incluirá una obligación de compra ligada al cumplimiento de objetivos considerados alcanzables, lo que elevará el valor total de la operación hasta los 12,5 millones de euros, incluyendo variables.

Además, el periodista Pablo Olivera informó que Deossa tiene previsto viajar este sábado a Brasil para completar los últimos detalles del acuerdo y firmar su contrato con Vasco da Gama. Si no se presentan contratiempos de última hora, el anuncio oficial del mediocampista como nuevo refuerzo del conjunto cruz-maltino podría producirse en los próximos días.

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La llegada de Deossa representa una apuesta importante para Vasco da Gama, que busca fortalecer su plantilla tras varios meses enfocado en resolver asuntos relacionados con la reestructuración de su sociedad anónima. Con esa etapa prácticamente superada, el club aceleró las negociaciones para incorporar jugadores de jerarquía, teniendo al colombiano como una de sus principales prioridades para el segundo semestre de la temporada.

En cuanto a la actualidad del volante, su valor de mercado ronda los nueve millones de euros, aunque llegó a alcanzar una tasación de diez millones. A lo largo de su carrera profesional suma 212 partidos oficiales y 26 goles, cifras que respaldan el crecimiento que ha tenido en los últimos años y que despertaron el interés de varios clubes. Todo apunta a que su etapa en el fútbol europeo será breve y que Brasil será el escenario donde buscará recuperar protagonismo y continuidad.