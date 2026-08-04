¡Luis Díaz volvió al Bayern Múnich! Así le fue en su primer juego de pretemporada. (Photo by Han Myung-Gu/Getty Images) / Han Myung-Gu

¡Comenzó con pie derecho la gira asiática del Bayern Múnich! Este martes 4 de agosto, el equipo alemán pasó trabajos, pero logró vencer por 2-1 al Jeju SK surcoreno en el Estadio Mundialista de Jeju. Aunque no fue titular, Luis Díaz ingresó sobre el cierre de la segunda parte para sumar sus primeros minutos de la temporada.

Las emociones llegaron en la primera parte. Al minuto 11, Felipe Chávez, perla peruana de 19 años, capturó un rebote dentro del área asiática y con un sutil toque ubicó el balón contra el palo lejano del arquero rival. Golazo.

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Cuatro minutos después llegó la paridad por intermedio de Chang-Min Lee, quien aprovechó una desconcentración de la zaga germana para sellar el sorpresivo empate parcial, ante la emoción de los aficionados presentes en territorio surcoreano.

La sorpresa llegó al 36′, cuando el local Kim Min-Jae salió sustituido en medio de los aplausos de sus compatriotas. Aunque se especuló con alguna lesión, posteriormente Vincent Kompany reveló que se trató de una decisión meramente técnica.

El tanto de la victoria del Bayern se produjo sobre los 41 minutos, tras una perfecta habilitación del portugués Joao Palhinha apareció otra joven promesa, el alemán de 16 años Bastian Assomo para sentenciar el 2-1 definitivo.

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Así le fue a Luis Díaz en la pretemporada del Bayern Múnich

Aunque Luis Díaz no estuvo entre la nómina inicialista, ingresó al minuto 78 en reemplazo del joven Bastian Assomo. Fue la gran variante ofensiva del equipo, teniendo en cuenta que Harry Kane y Michael Olise se encuentran de vacaciones.

En lo poco que jugó, el guajiro remató una vez a portería y dio un pase clave que a la postre no terminó en gol. Asimismo, erró solo uno de los 15 pases que sirvió y completó cuatro de los cinco pases largos que envió.

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