Nelson Deossa, muy cerca de regresar al fútbol sudamericano: este equipo estaría interesado

El futuro de Nelson Deossa parece estar cada vez más cerca del fútbol sudamericano. Luego de varias semanas de rumores sobre su próximo destino, el mediocampista colombiano estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador de Vasco da Gama , equipo que ha intensificado las negociaciones con el Real Betis y que ya tendría un principio de acuerdo con el futbolista para cerrar su incorporación en este mercado de fichajes.

Aunque durante las últimas semanas River Plate fue uno de los clubes que mostró un fuerte interés en el volante de 26 años, las conversaciones con el conjunto argentino no llegaron a buen puerto. El Millonario presentó diferentes propuestas para intentar concretar el traspaso, pero las cifras estuvieron lejos de las pretensiones económicas del Betis, que buscaba una operación mucho más cercana a los 10 o 12 millones de euros por los derechos del jugador.

Le puede interesar: Johan Mojica responde a los críticos de la Selección Colombia: “Solo recibimos un gol...no perdimos”

Con ese escenario, Vasco da Gama tomó ventaja y avanzó con una fórmula que convenció a todas las partes. De acuerdo con medios brasileños y españoles, la negociación se realizaría mediante un préstamo con obligación de compra , una alternativa que le permite al club carioca distribuir el pago de la transferencia a partir de la próxima temporada, mientras el Betis recibe las garantías financieras que exige para autorizar la salida del colombiano.

Incluso, diferentes reportes indican que Deossa ya dio el visto bueno a las condiciones personales del contrato y existe un acuerdo en materia salarial. En este momento solo restan algunos aspectos administrativos y las garantías de pago para oficializar la operación, razón por la que en Brasil mantienen cautela, aunque reconocen que las conversaciones se encuentran muy avanzadas.

También le interesa: ¿Juan Fernando Quintero de regreso a Europa? este equipo podría buscar su fichaje

El interés de Vasco da Gama también responde al nuevo panorama institucional del club. Tras semanas de incertidumbre por la situación de la Sociedad Anónima de Fútbol (SAF), la posible llegada de nuevos inversionistas abriría la puerta para asumir una operación de este nivel. Deossa sería una de las primeras apuestas del nuevo proyecto deportivo, pese a que la política del equipo ha sido priorizar cesiones y futbolistas de menor costo debido a las restricciones presupuestales.

En caso de confirmarse su llegada, el colombiano afrontará un reto importante en una de las ligas más competitivas del continente y, además, podría reencontrarse con River Plate en la Copa Sudamericana. Si ambos clubes avanzan en sus respectivas llaves del torneo, podrían cruzarse en los cuartos de final, un duelo que tendría un ingrediente especial después del interés que mostró el conjunto argentino por ficharlo hace apenas unas semanas.

Lea aquí también: Deschamps apuntó contra el arbitraje del España vs Francia en el Mundial 2026: esto fue lo que dijo

De esta manera, Nelson Deossa está muy cerca de cerrar una nueva etapa en su carrera profesional. Todo apunta a que su continuidad estará en Brasil, donde Vasco da Gama espera convertirlo en una de las principales incorporaciones para afrontar el segundo semestre de la temporada y fortalecer un proyecto que busca recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como internacional.