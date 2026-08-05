[Video] Escándalo en Brasil: Neymar se va a los insultos con directivos de Remo, tras juego de Copa

Neymar se burla tras la eliminación del Remo / Brenno Rayol.

Neymar Junior nuevamente está en el ojo del huracán en Brasil. El crack brasileño protagonizó un bochornoso momento, tras insultarse con los directivos e hinchas del Remo, luego del juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil.

El equipo Paulista se impuso 0-1 y, después de haber empatado 0-0 en condición de local, avanzó a los cuartos de final del certamen. El juego terminó picante, pero peor fue lo que se vivió antes de los camerinos del estadio Baenao.

Insultos entre Neymar y dirigentes rivales

En un video grabado por el periodista Brenno Rayol se puede ver a Neymar ingresando a la parte interior del estadio totalmente alterando y compartiendo insultos con dirigentes rivales.

El delantero se golpea el pecho, les grita “eliminados” e incluso baila, antes de ingresar al camerino. Los dirigentes del Remo estuvieron muy cerca de superar las vallas de seguridad y confrontar al jugador de 34 años.

Después de lo sucedido, Neymar se expone a una fuerte sanción de parte del Comité Disciplinario del fútbol brasileño. Por ahora el astro brasileño solo publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que luce acostado en una cama de un avión, con el mensaje “objetivo cumplido”.

Neymar, luego de la clasificación del Santos en la Copa de Brasil. Ampliar Neymar, luego de la clasificación del Santos en la Copa de Brasil. Cerrar

Duras Críticas del presidente de Remo

Antônio Carlos Teixeira, presidente del Remo, criticó con dureza a Neymar luego de lo sucedido, asegurando que Santos no necesita de algo así y catalogando al jugador como un “vagabundo”.

“Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!“, comentó en medio de su enojo.