Interés desde Inglaterra frena el posible fichaje de Nelson Deossa por el Vasco da Gama

Las negociaciones entre el Real Betis y Vasco da Gama por el traspaso del colombiano Nelson Deossa entraron en una pausa debido al creciente interés de varios equipos del fútbol inglés, que ahora siguen de cerca la situación del mediocampista que tiene contrato con el conjunto Bético hasta junio de 2030.

Aunque el club brasileño ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el conjunto español, el futbolista todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. La posibilidad de continuar su carrera en Inglaterra se convirtió en una prioridad para el jugador, quien espera recibir una propuesta que satisfaga tanto sus aspiraciones deportivas como las exigencias económicas del Betis.

Le puede interesar: Definidos los octavos de la UEFA Europa League: Repase los rivales de los colombianos

Deossa, de 25 años, ha tenido una destacada participación durante la pretemporada del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, incluso desempeñándose en posiciones ofensivas. El colombiano sumó minutos frente al Almería en el último amistoso.

A día de hoy, el volante sigue viajando con el primer equipo y será uno de los inicialistas en el duelo frente al Arsenal en Dublin. Sin embargo, el Betis mantiene la intención de transferirlo durante este mercado con el objetivo de obtener recursos económicos por su venta. Según medios españoles, la operación podría superar los 12 millones de euros.

El interés procedente de Inglaterra ha tomado fuerza en los últimos días. Equipos de laLiga Inglesa y de la segunda división del mismo país, habrían estado observando el rendimiento del colombiano durante los compromisos amistosos del Betis, lo que incrementa las opciones de que permanezca en el fútbol europeo.

Lea también: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sería objetivo de fichaje de un histórico de la Premier League

Los clubes que más toman fuerza, son el Ipswich Town (recién ascendido a la primera división inglesa), y el Leeds United. En la segunda división los equipos que más suenan son Wolverhampton, West Ham (ambos recién descendidos) y Hull City

Mientras tanto, Vasco da Gama continúa atento al desenlace de la negociación. El club brasileño busca reforzar su plantilla con futbolistas extranjeros, pero deberá esperar la decisión final de Deossa, quien analiza las alternativas antes de definir el próximo destino de su carrera.