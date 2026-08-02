Cuándo hay lluvia de estrellas en Colombia: Se acerca evento y se podrá observar a simple vista

Los eventos astronómicos siguen descrestando al mundo. En estos primeros meses del año, muchas personas han podido observar desde eclipses solares hasta las increíbles auroras boreales que pintan el cielo de colores únicos.

En Colombia, aunque no se han podido ver todos los espectáculos astronómicos, algunos amantes del espacio han disfrutado de fenómenos como la alineación de siete planetas, la doble visibilidad de Venus e incluso la Luna de Sangre.

¿Qué es la lluvia de estrellas de las Perseidas?

La lluvia de estrellas de las Perseidas es una lluvia de meteoros que a mediados de agosto, cada año, llena el cielo con entre 50 a 100 meteoros a la vista por hora.

Así lo señala la NASA, quien también explica que estos meteoritos vienen de restos de partículas de cometas y de fragmentos de asteroides rotos. Cuando los cometas pasan alrededor del Sol, dejan un rastro de polvo tras sí y, cada año, la Tierra pasa por esos rastros de escombros. Esos fragmentos colisionan luego con la atmósfera, se desintegran y terminan creando el espectáculo que sucederá en las próximas semanas.

Varios de estos rastros con los que la Tierra colisionará son del cometa 109P/Swift-Tuttle, que tarda 133 años en dar una vuelta completa alrededor del sol. La última vez que visitó el sistema solar interior fue en 1992 y tiene un enorme tamaño, mide 26 kilómetros de diámetro, según la NASA.

¿La lluvia de estrellas se verá en Colombia? Fecha y recomendaciones

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, las Perseidas se suelen ver mejor en el hemisferio norte, sin embargo, igualmente se pueden disfrutar en otras partes del mundo, como en Colombia.

El evento astronómico inició el 17 de julio y se extenderá hasta el 24 de agosto. Pero el día que será más perceptible será la noche del 12 de agosto y amanecer del 13, cuando el cielo soltará entre 50 y 100 meteoros por hora.

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En Colombia, se pueden empezar a observar desde las 10:00 de la noche, sin embargo, la NASA señala que el mejor momento para verlas es en horas previas al amanecer.

Foto: GettyImages / Pascal Laverdiere Ampliar Foto: GettyImages / Pascal Laverdiere Cerrar

¿Dónde son los mejores lugares para ver la lluvia de estrellas en Colombia?

Para poder disfrutar mejor del espectáculo, Katherine Troche, coordinadora de proyectos del programa Night Sky Network de la NASA, hacen algunas recomendaciones:

Lo mejor es salir de la ciudad, buscando lugares lejanos a los centros poblados . En Colombia, los lugares más destacados para ver este tipo de espectáculos es Villa de Leyva, en Boyacá, el Desierto de la Tatacoa, en el Huila, y el Cabo de la Vela, en la Guajira.

. En Colombia, los lugares más destacados para ver este tipo de espectáculos es Consulte el pronóstico del tiempo esa noche. Es posible que algunos días estén más nublados o llueva, lo que complique la visibilidad de los asteroides.

Es posible que algunos días estén más nublados o llueva, lo que complique Si va a salir a observar, abríguese muy bien y busque un sitio para estar cómodo. Si quiere realmente ver el espectáculo, puede que se demore mucho tiempo esperando el momento, así que prepare una velada para poder disfrutar completamente del plan.

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