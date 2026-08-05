“Spider-Man: Brand New Day” supera los US$1.000 millones en tiempo récord

La cinta alcanzó la cifra en seis días y ya es la segunda más rápida en lograrlo. / Eamonn M. McCormack

Spider-Man: Brand New Day continúa rompiendo récords en la taquilla mundial. La nueva película protagonizada por Tom Holland superó los US$1.000 millones en recaudo global apenas seis días después de su estreno, convirtiéndose en la segunda producción más rápida de la historia en alcanzar ese hito. Sólo Avengers: Endgame llegó antes a esa cifra.

Según los datos de taquilla, la película acumula US$1.050 millones a nivel mundial, de los cuales US$407 millones corresponden al mercado estadounidense y US$645,8 millones a la taquilla internacional.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JULY 27: (L-R) Liza Colón-Zayas, Michael Mando, Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Tramell Tillman, Zendaya, Marvin Jones III, Jacob Batalon and Eman Esfandi attend the Los Angeles Premiere of Columbia Pictures' "Spider-Man: Brand New Day" at Dolby Theatre on July 27, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin Ampliar HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JULY 27: (L-R) Liza Colón-Zayas, Michael Mando, Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Tramell Tillman, Zendaya, Marvin Jones III, Jacob Batalon and Eman Esfandi attend the Los Angeles Premiere of Columbia Pictures' "Spider-Man: Brand New Day" at Dolby Theatre on July 27, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin Cerrar

La producción también estableció nuevas marcas en Norteamérica, entre ellas el mayor estreno de fin de semana en la historia, la mejor recaudación en un día de estreno, el mejor desempeño en funciones de preestreno de jueves y el lunes más taquillero registrado en Estados Unidos para una película.

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Dirigida por Destin Daniel Cretton, la cinta representa la cuarta película en solitario de Tom Holland como Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La historia retoma los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home y presenta al superhéroe enfrentando una nueva amenaza mientras intenta reconstruir su vida.

Con este resultado, Spider-Man: Brand New Day se suma al reducido grupo de películas que han superado la barrera de los US$1.000 millones en la taquilla mundial y consolida uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026.