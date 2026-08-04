Incendio forestal en Las Liscas, Ocaña, está 95% controlado tras tres días de intensas labores

En un 95% se ha controlado el incendio forestal en Las Liscas, zona rural de Ocaña. / Foto: Oficina de Gestión de Riesgos de Ocaña.

Ocaña

Luego de tres días de intensas operaciones por parte de los organismos de socorro, el incendio forestal registrado en la vereda Las Liscas, zona rural de Ocaña, en Norte de Santander, se encuentra 95% controlado, según el más reciente balance entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio.

De acuerdo con lo informado por Gustavo Paba, director de la Oficina de Gestión de Riesgos de Ocaña, la emergencia que cumple más de 72 horas, ha consumido más de 45 hectáreas de bosque nativo, convirtiéndose en uno de los incendios forestales más complejos de los últimos tiempos en Ocaña.

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Con más de 50 unidades en tierras, entre organismos de socorro y emergencia, así como voluntarios y el apoyo del sistema Bambi Bucket, se adelantaron las labores para controlar las llamas que, según explicó Paba a Caracol Radio, las labores de extinción han sido difíciles debido a las condiciones del terreno, ya que el incendio se desarrolla en una zona de difícil acceso, con abundante vegetación y fuertes ráfagas de viento que favorecieron la propagación de las llamas durante las horas de mayor temperatura.

Protección a la infraestructura eléctrica del Caribe

Para las autoridades en el municipio de Ocaña, una de las principales preocupaciones que les generaba este incendio forestal eran las redes eléctricas ubicadas a escasos metros de la conflagración.

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“Se encuentran las redes de transmisión de la energía de Ocaña, el COPEI, que podría dejar sin energía eléctrica al municipio, a la Costa Atlántica”, explicó el funcionario.

Por lo anterior fueron necesarias realizar maniobras preventivas para garantizar la seguridad del personal que combatía las llamas bajo las líneas de alta tensión.

¿Qué provocó el incendio?

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De manera preliminar se conoce que una quema controlada, de un habitante del sector, habría sido la causante de este incendio forestal en zona rural de Ocaña.

Tras lo anterior, desde la administración municipal se le está pidiendo a Corponor, autoridad ambiental del departamento, que adelante las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y sancionar de acuerdo con lo establecido por la ley colombiana.

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