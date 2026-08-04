Golpe al ELN con millonaria incautación de cocaína en Salazar, Norte de Santander. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional fue desmantelado un completo para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, en un nuevo golpe contra las finanzas ilegales del ELN.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Uribante, donde soldados del Grupo de Caballería Mediano N°5 General Hermógenes Maza, de la Trigésima Brigada, ubicaron y destruyeron un laboratorio conformado por siete estructuras improvisadas utilizadas para el procesamiento de estupefacientes.

Durante la operación fueron incautados 816 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 120 kilogramos de pasta de base de coca, 907 galones de insumos líquidos y 165 kilogramos de insumos sólidos, además de elementos empleados en la producción del alcaloide.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, este complejo presuntamente pertenecía al ELN y hacía parte de la red de financiamiento ilegal de esa organización armada.

Las labores de inteligencia militar indican que los recursos obtenidos por la comercialización de la droga serían destinados a la ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

Las autoridades señalaron que con este resultado se afectaron las rentas ilícitas del grupo armado en más de 4.161 millones de pesos y se evitó que más de 816.000 dosis de cocaína llegaran al mercado ilegal, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Ejército Nacional aseguró que continuará adelantando operaciones contra las economías ilícitas en Norte de Santander, con el propósito de debilitar las estructuras criminales y fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento.

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