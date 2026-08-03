Con plantón, sindicatos exigen a Nueva EPS responder por millonaria deuda con el hospital de Cúcuta. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

Con pancartas y consignas frente a las instalaciones de Nueva EPS, en Cúcuta, seis organizaciones sindicales del Hospital Universitario Erasmo Meoz realizaron un plantón para exigir el pago de los recursos que, aseguran, la aseguradora adeuda al centro asistencial y que hoy ponen en riesgo la atención de miles de usuarios y la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud.

Los manifestantes denunciaron que la EPS lleva dos meses sin realizar giros directos al hospital, situación que, según afirman, ha agravado la crisis financiera de la institución.

El presidente de Asintraser Salud Norte, Arístides Hernández, aseguró que la falta de pagos ya comienza a reflejarse en el funcionamiento del hospital.

“Nueva EPS ya lleva dos meses que no hace un giro directo a los hospitales, lo que quiere decir que no hay una esperanza de recursos para el pago de salarios, además para compra de insumos”, afirmó.

Durante la protesta, los sindicatos también rechazaron que Nueva EPS aún no haya renovado el contrato con el Hospital Universitario Erasmo Meoz y, al mismo tiempo, esté exigiendo una póliza superior a los 10 mil millones de pesos.

“No ha querido renovar contrato con el hospital, pero hoy sí le está exigiendo una póliza de más de 10 mil millones de pesos. No le paga, pero le exige una póliza cuando esa es una cosa ilegal”, sostuvo Hernández.

Los trabajadores advirtieron que la crisis está afectando directamente a los pacientes. Según explicaron, hay personas que llevan más de 70 días hospitalizadas esperando autorizaciones para traslados o procedimientos especializados, mientras otros continúan a la espera de exámenes diagnósticos.

A esta situación se suma el colapso del servicio de urgencias. Aunque la capacidad instalada es para 76 pacientes, actualmente la ocupación supera las 300 personas.

“Tenemos una unidad de urgencias habilitada de 76 pacientes y hemos llegado a 320, 340 y hasta 360 pacientes. No bajamos de 260 a 300 porque todo el mundo llega al Hospital Universitario”, indicó el dirigente sindical.

Los sindicatos también expresaron su preocupación por la incertidumbre que viven los trabajadores frente al pago de sus salarios.

“Los trabajadores estamos en una incertidumbre porque estamos trabajando, pero no sabemos cuándo nos van a pagar. Los servicios públicos y las obligaciones no esperan”, manifestó Hernández.

Durante la jornada de protesta, los representantes sindicales hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a Nueva EPS para adoptar medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad de los servicios.

“Terminado el mes de agosto no es que vayamos a cerrar, es que hay que suspender servicios porque no hay cómo atender. Los especialistas no trabajan gratis, el personal no trabaja gratis y las empresas de insumos no fían”, concluyó.

Mientras los sindicatos adelantaban el plantón, decenas de usuarios permanecían en las afueras de las oficinas de Nueva EPS realizando filas para solicitar autorizaciones, medicamentos y citas médicas, en medio de la incertidumbre por la situación financiera que atraviesa el principal hospital público de Norte de Santander.