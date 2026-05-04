Por más de un mes estará cerrado el puente internacional Francisco de Paula Santander

Por más de un mes estará cerrado el puente internacional Simón Bolívar. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Norte de Santander

Desde el pasado fin de semana y por lo menos durante el próximo mes, el paso binacional que comunica a Cúcuta con Ureña permanecerá cerrado, esto debido al deterioro progresivo que presenta el puente internacional Francisco de Paula Santander, como consecuencia de procesos de erosión y socavación ocasionados por el río Táchira.

De acuerdo con el reporte entregado por INVIAS, esta situación “compromete la estabilidad estructural y la continuidad del tránsito”, elevando el riesgo de una eventual falla.

Jhon Carrillo, alcalde de Ureña en el estado Táchira, en diálogo con Caracol Radio explicó que “el daño estructural es en una de las placas que contiene o que sostiene los pilotes del puente para el territorio venezolano".

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Frente a los arreglos que se le deben realizar a la infraestructura, explicó que “inicialmente se han realizado con dragado, canalización del río. El cauce se está reorientando para la parte central del puente para dejar seco el área donde se va a hacer el proceso de recalzada del puente y empezar a darle respuesta a un problema social, en este caso para la frontera colombo-venezolana entre Cúcuta y Ureña, en vista de que hay una movilidad permanente, constante y natural entre ambos países por este puente”.

Carrillo indicó que esta infraestructura, que se inauguró para el año 1969 “a lo largo de su historia, de su inauguración, hacíamos una catarsis de ese tema, no se había dado un mecanismo de reparación quizás como el que se va a realizar ahora”.

Entre la población afectada están los menores que estudian en colegios públicos de Colombia y viven en Ureña, quienes ahora deberán trasladarse hasta el puente Atanasio Girardot para tomar sus rutas escolares.