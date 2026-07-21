Reparaciones sobre el puente internacional Francisco de Paula Santander avanzan en un 90%

Cúcuta

Después de dos meses de trabajos, avanza en un 90% la reparación del puente internacional Francisco de Paula Santander, tras los daños estructurales sufridos por la ola invernal presentada en el mes de mayo y que provocó crecientes del río Táchira que terminaron impactaron el estribo del puente del lado venezolano, comprometiendo la estabilidad de esta estructura.

De acuerdo con Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, quien estuvo supervisando el pasado fin de semana estas obras, hay “un avance de un 90% de las obras en su primera etapa, que consiste en un muro ciclópeo en cuatro niveles que va a garantizar la protección del estribo del río cuando crezca”.

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Así mismo Bernal señaló que “luego vendrá una segunda etapa, porque hay que hacer el recalce de las cuatro columnas que sustentan al puente”.

El mandatario tachirense resaltó que estas obras permitirán un tránsito vehicular seguro entre Cúcuta y Ureña. Recordemos que desde que se presentaron los daños estructurales, se vienen manejando horarios para permitir el paso peatonal por esta infraestructura.

Las autoridades venezolanas aseguraron que continuarán supervisando los trabajos para garantizar la recuperación de esta importante conexión fronteriza, considerada estratégica para la movilidad entre ambos países.