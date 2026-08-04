La CRA cambia el modelo tarifario del aseo en Colombia: esto pasará con las tarifas y el reciclaje

Cambio en los horarios de recolección de basuras en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios( Foto Aseo Urbano )

Colombia

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Resolución 1040 de 2026, mediante la cual adopta el nuevo Marco Tarifario para los grandes prestadores del servicio público de aseo. La regulación aplicará en ciudades con más de 5.000 suscriptores urbanos, así como a la actividad de aprovechamiento en todos los municipios y a sistemas de tratamiento de residuos de más de 300 toneladas.

Según la entidad, el objetivo es transformar el modelo actual, centrado en la recolección y disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, hacia uno basado en la separación en la fuente, el aprovechamiento y la valorización de los residuos bajo los principios de la economía circular y la política de Basura Cero.

La CRA aseguró que este cambio regulatorio beneficiará a más de 35 millones de colombianos y es el resultado de cerca de seis años de estudios técnicos y de un proceso de participación ciudadana que recibió 43.658 observaciones de usuarios, empresas prestadoras, recicladores de oficio, gremios y entidades territoriales.

¿Subirá la tarifa del servicio de aseo?

Una de las principales inquietudes de los usuarios es el impacto en el valor de la factura. Frente a esto, la directora ejecutiva de la CRA, Gloria Esperanza Narváez Tafur, aclaró que la resolución no establece un incremento generalizado en las tarifas.

“Más que cambiar el costo, Bogotá es autónoma en el manejo del modelo que quiera implementar para hacer la gestión integral de sus residuos”, explicó la funcionaria.

La CRA precisó que el nuevo marco cambia la metodología para calcular las tarifas, por lo que el efecto dependerá de la implementación que realice cada empresa prestadora y de las decisiones que adopten las entidades territoriales.

En el caso de Bogotá, Narváez indicó que, tras la expedición del nuevo marco, el Distrito tendrá tres meses para verificar la metodología y definir si continúa con el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo o migra a un modelo de libre competencia.

Más reconocimiento para los recicladores de oficio

Otro de los ejes de la regulación es el fortalecimiento del papel de los recicladores de oficio dentro del servicio público de aseo.

La directora de la CRA afirmó que el nuevo marco reconoce la operación real de estas organizaciones, garantiza el acceso al material aprovechable e incorpora mecanismos de remuneración y productividad.

“Los recicladores van a jugar un papel fundamental en la construcción de este nuevo modelo”, sostuvo.

Además, explicó que la regulación incorpora medidas para facilitar su formalización, mejorar las condiciones laborales, promover el pesaje electrónico de los materiales recuperados y avanzar en la sustitución progresiva de los vehículos de tracción humana por alternativas asistidas o no motorizadas.

La apuesta por reducir la basura que llega a los rellenos sanitarios

La CRA explicó que el propósito de la nueva metodología es dejar atrás un modelo enfocado únicamente en recoger y enterrar residuos para dar paso a uno que incentive el reciclaje, el tratamiento y el aprovechamiento de materiales que puedan convertirse en nuevas materias primas o incluso en fuentes de energía, como el biogás y los combustibles derivados de residuos.

La entidad considera que este cambio permitirá reducir progresivamente la dependencia de los rellenos sanitarios y fortalecer la economía circular en el país.