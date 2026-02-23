Promoambiental Distrito presenta su balance de gestión y apuestas por una Bogotá libre de residuos

Colombia

Desde el año 2018, Promoambiental Distrito ha prestado el servicio de aseo en siete localidades de Bogotá, específicamente en Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Su operación diaria ha estado orientada a mantener una ciudad libre de residuos, ordenada y sostenible, aportando al bienestar de millones de bogotanos y a la protección del entorno urbano y rural.

En ese sentido, durante ocho años de operación en estas 7 localidades, ha garantizado la continuidad y calidad del servicio de recolección y transporte de residuos para más de 710.000 usuarios, recolectando cerca de 3 millones de toneladas de residuos.

Esta operación se ha mantenido bajo altos estándares de eficiencia, cumplimiento y seguridad, incluso frente a condiciones retadoras como eventos climáticos extremos, aumentos en la generación de residuos y variaciones en la movilidad urbana; pues la operación de barrido ha cubierto más de 15 millones de kilómetros de vías y áreas públicas, contribuyendo a crear espacios ambientalmente amigables. Este resultado ha sido posible gracias a la optimización de rutas, la adopción de mejores prácticas operativas y la capacitación permanente del personal.

Enfoque en la gestión integral de áreas públicas y zonas verdes

Promoambiental Distrito ha desarrollado una gestión integral en la ciudad, que incluye la poda de árboles, el corte de césped, el lavado de áreas públicas y el suministro e instalación de cestas.

A su vez, en este periodo ha intervenido cerca de 941 millones de metros cuadrados de áreas verdes, así como podado cerca de 379 mil árboles y lavado alrededor de 4 millones de metros cuadrados de áreas públicas, fortaleciendo el ordenamiento y la sostenibilidad del espacio público. Además, ha plantado cerca de 1.000 árboles nativos desde el inicio del programa “Sembratón”, de los cuales hay una tasa de supervivencia del 84% de ellos, pues se encargan de cuidarlos, regarlos y asegurarse de que esos árboles hoy sean una barrera viva real contra la erosión, así como que sean de ayuda para la regeneración de otras especies nativas.

Promoambiental Distrito impulsa la innovación en el manejo de residuos

Como complemento a la recolección domiciliaria, esta compañía le apuesta a los contenedores soterrados como una solución innovadora para el manejo adecuado de residuos. Su diseño tecnológico y estético ha permitido mantener las zonas ordenadas y libres de residuos visibles. Estos están destinados exclusivamente para los desechos provenientes del espacio público, como papeles, envases y restos ligeros.

Los beneficios clave para la ciudad de estos contenedores van desde su diseño estético, que reduce la contaminación visual, hasta sus ventajas sanitarias y ambientales, ya que mejoran el saneamiento básico, disminuyen los riesgos para la salud y reducen la exposición de los residuos, lo que ayuda a mitigar la polución. Actualmente, hay 15 contenedores soterrados en Usaquén, Chapinero y San Cristóbal. Es importante resaltar que cada punto almacena el equivalente a 2.200 litros de residuos bajo tierra, eliminando el impacto visual en superficie.

Asimismo, la compañía se ha centrado en la atención de puntos críticos. De los 261 puntos críticos recibidos al inicio del esquema, se han recuperado y controlado 189, alcanzando una efectividad del 72%. Este resultado responde a un modelo integral que articula operación, pedagogía, intervención comunitaria y acompañamiento institucional, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana. Actualmente, se mantienen 72 puntos críticos activos, que representan un gran reto para la compañía y estan asociados a factores estructurales como la indisciplina ciudadana, las debilidades institucionales, el incumplimiento normativo y las dinámicas sociales complejas.

Por otro lado, los Ecopuntos se han consolidado como una estrategia efectiva para la gestión de residuos voluminosos, pues se han recuperado entornos en siete barrios y movilizado a más de 210 usuarios. Gracias a la instalación semanal de contenedores industriales móviles para escombros y residuos voluminosos, se recolectan cerca de 40 toneladas mensuales, reduciendo significativamente puntos críticos trabajando de la mano con el Distrito y fortaleciendo el reconocimiento positivo por parte de Juntas de Acción Comunal, alcaldías locales y la Policía Nacional.

Recibió la certificación Basura Cero

Con una calificación de 96.7 sobre 100, Promoambiental Distrito recibió la certificación Basura Cero, en la categoría oro, otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Este reconocimiento, uno de los más altos en su tipo a nivel nacional, la posiciona como la primera empresa del sector de aseo en Bogotá en obtenerlo, consolidándose como un referente en sostenibilidad operativa y economía circular en el país. Adicional, cuenta con cuatro certificaciones ISO: 9001, 14001, 45001 y 27001, los cuales evidencian el cumplimiento de los estándares establecidos por el esquema de aseo.

El Sistema de Gestión Basura Cero implementado por la compañía redefine la forma en que se gestionan los residuos generados en su propia operación, a partir de acciones como el consumo responsable, la reutilización de materiales, la separación eficiente y una trazabilidad permanente para medir resultados. El objetivo central del modelo es minimizar al máximo la disposición de residuos en el relleno sanitario, avanzando hacia un esquema en el que los residuos se transforman en recursos y oportunidades de mejora, así como la optimización en el uso de los recursos no renovables, como el agua, la energía, el papel y otros.

Gracias a esta apuesta, la empresa dejó de generar 187.000 kilogramos de residuos, logró reutilizar más de 900 unidades de llantas en procesos de reencauche y reciclar más de 100.000 kilogramos de residuos a través de una adecuada separación de residuos en la fuente.

Promoambiental Distrito le apuesta a la gestión social y la cultura ciudadana

Desde 2018, la compañía ha logrado impactar a más de 677.000 usuarios mediante 23.437 actividades de pedagogía y relacionamiento comunitario, enfocadas en separación en la fuente, el manejo adecuado de residuos y el cuidado del entorno. En promedio, cada año se realizan 143 jornadas educativas en colegios, 1.000 actividades con residentes, 670 acciones interinstitucionales, 440 charlas con comerciantes, 226 asesorías en conjuntos residenciales y 35 encuentros con recicladores.

Además, Promoambiental Distrito genera más de 1.600 empleos, entre personal operativo y administrativo, con unos colaboradores que son reconocidos como “guardianes del medio ambiente”, quienes han atendido a más de 710 mil usuarios, garantizando el acompañamiento permanente.

La compañía presentó su plan de renovación de flota

El compromiso de Promoambiental Distrito con Bogotá es de largo plazo. En coherencia con esta visión, la compañía lidera uno de los procesos de modernización operativa más relevantes del servicio de aseo: el plan de renovación de flota vehicular. A la fecha, se han incorporado 11 nuevos camiones a la operación y se esperan 15 más para los próximos meses, lo que representa un 24% de aumento en la flota respecto al inventario inicial, siendo el único operador con este nivel de inversión adicional y conformando más de 130 vehículos en operación total, incluyendo compactadores, barredoras y volquetas.

A su vez, los nuevos vehículos cuentan con tecnología EURO VI, el estándar más avanzado en reducción de emisiones contaminantes, ofreciendo además una mayor capacidad de carga, así como una mejor maniobrabilidad y optimización de recorridos, lo que se traduce en ampliación de cobertura y reducción del impacto ambiental de la operación.

Esta renovación representa una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos, asumida directamente por Promoambiental Distrito como una decisión corporativa estratégica. Los vehículos incorporan cabina adelantada para mayor visibilidad, transmisión automatizada, sistemas especializados para el manejo de contenedores plásticos y menor radio de giro, facilitando el acceso a zonas complejas.

De esta manera, la renovación de la flota consolida el compromiso de Promoambiental Distrito con el mejoramiento continuo de los estándares de operación y la construcción de una Bogotá más sostenible y ambientalmente responsable.