Pacaribe incorpora cuatro nuevos vehículos a su flota en Cartagena

Como parte de su compromiso con la modernización operativa y fortalecimiento del servicio de aseo en Cartagena, Pacaribe incorporó cuatro nuevos vehículos de última tecnología a su flota, con los que aumentará su capacidad operativa, optimizará los procesos logísticos y contribuirá a una gestión de residuos más eficiente y sostenible.

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Se trata de un vehículo compactador Heil Durapack 5000 con tecnología EURO VI y con capacidad para recolectar 25% más de residuos, un vehículo con sistema ampliroll, una Van utilitaria y un carrotaller, equipos de última generación que contribuirán a optimizar los procesos operativos, incrementar la eficiencia logística y fortalecer la calidad del servicio prestado a los cartageneros.

El nuevo Heil Durapack 5000 incorpora tecnología EURO VI, uno de los estándares ambientales más exigentes del mundo, que permite reducir significativamente las emisiones contaminantes y minimizar el impacto ambiental de la operación.

Adicionalmente, su sistema de compactación de alta eficiencia posibilita transportar mayores volúmenes de residuos en cada recorrido, optimizando las rutas de recolección, reduciendo tiempos operativos y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudad.

Por su parte, el vehículo equipado con sistema ampliroll Swaploader aportará mayor versatilidad a las operaciones de Pacaribe en puntos críticos, al facilitar el transporte y manejo de contenedores de gran capacidad para diferentes actividades asociadas al servicio de aseo. Su incorporación permitirá agilizar los tiempos de atención, fortalecer la ejecución de labores especiales y mejorar la eficiencia logística en distintos frentes operativos.

Adicionalmente, la nueva Van utilitaria fortalecerá las labores de supervisión, coordinación y apoyo logístico en campo, facilitando una atención más ágil y eficiente de los procesos operativos y contribuyendo a una mejor articulación de las actividades que se desarrollan diariamente en la ciudad.

Asimismo, el nuevo carrotaller permitirá realizar mantenimientos preventivos y correctivos menores directamente en los frentes de operación, reduciendo tiempos de desplazamiento, optimizando la disponibilidad de los equipos y fortaleciendo la continuidad del servicio para los usuarios, reafirmando nuestro compromiso con una movilidad más eficiente para la ciudad.

“Cumplirle a Cartagena significa estar preparados para responder a los retos de una ciudad dinámica y en constante crecimiento. Con la incorporación de estos nuevos vehículos fortalecemos nuestra capacidad operativa y ratificamos nuestro compromiso de prestar un servicio confiable, eficiente y alineado con las mejores prácticas ambientales. Seguimos invirtiendo en tecnología e infraestructura porque creemos en una ciudad más limpia, sostenible y con servicios públicos que contribuyan al bienestar de todos los ciudadanos”, afirmó Andrés Gaitán, gerente de Pacaribe.

La llegada de estos nuevos equipos hace parte del plan de renovación y fortalecimiento del parque automotor de Pacaribe, consolidando una infraestructura moderna para atender las necesidades de una ciudad en crecimiento.

La operación y los procesos logísticos de Pacaribe avanzan al ritmo de las necesidades de Cartagena, aportando a la eficiencia del servicio de aseo, al cuidado del medio ambiente y a la calidad de vida de los cartageneros.