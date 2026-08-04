Horóscopo del profesor Salomón HOY 4 de agosto 2026: El portal traerá beneficios para Leo y Acuario

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 4 de agosto. Como es habitual, inició la lectura del día con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordando que cuatro son los puntos cardinales y cuatro las estaciones del año. Según explicó, este número representa el sostenimiento, la fortaleza y la armonía.

Además, señaló que quienes cumplen años este día suelen caracterizarse por ser personas estrictas, concretas, justas y honestas. Para los cumpleañeros, el número de la suerte será el 3790. Como recomendación para iniciar este nuevo año de vida, sugirió esconder cuatro monedas en distintos espacios del hogar, como símbolo de prosperidad, armonía, salud y riqueza.

Del mismo modo, relaciona la energía del día con la última noche de luna llena, una fase que simboliza el cierre de ciclos. En ese sentido, invitó a vivir este momento con tranquilidad, preparándose para un nuevo amanecer y el inicio de una nueva etapa con la próxima luna.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Amarillo.

Amarillo. Número del día: 7694.

7694. Recomendación: El sahumerio en los hogares.

El sahumerio en los hogares. Código sagrado para la protección: 1025, cuando el espacio se sienta pesado.

1025, cuando el espacio se sienta pesado. Fruta: Fresa.

Fresa. Decreto del día: “Hoy todo lo mejor y lo perfecto llegá a mi vida”.

“Hoy todo lo mejor y lo perfecto llegá a mi vida”. Lectura recomendada: Salmo 91.

Horóscopo y tarot del día de HOY 27 de julio:

Aries

El profesor Salomón invita a tomar las cosas con calma, ya que se aproximan cambios importantes que podrían no darse de la manera en que los habían planeado. Les recomienda adaptarse a las nuevas circunstancias, evitar la resistencia y asumir cada transformación como una oportunidad para seguir avanzando. En el ámbito laboral podrían presentarse cambios de cargo, lugar o sitio de trabajo, por lo que será clave mantener una actitud flexible. En el amor, será momento de definir y fortalecer la relación, dándole la importancia necesaria para mejorar la estabilidad emocional y la convivencia.

Número: 7520

Leo

Todo el esfuerzo, compromiso y responsabilidad que han demostrado comenzará a dar resultados. Con la apertura del portal para los signos de fuego, el mensaje principal es organizarse y adaptarse a los cambios, ya que muchas oportunidades llegarán, aunque no todos estarán dispuestos a aprovecharlas. Además, las cartas anuncian movimientos relacionados con la vivienda, como una compra, venta, remodelación o inversión en finca raíz. La estrella de la suerte estará de su lado.

Número: 3988

Sagitario

La armonía será la clave para este periodo. Mantener el equilibrio en los diferentes espacios de la vida permitirá que la felicidad y la tranquilidad perduren. Un proyecto que ha venido planeando comenzará a materializarse con la entrada del portal, trayendo estabilidad, fortaleza y buenos resultados. El profesor Salomón recomienda mantenerse en sintonía con sus objetivos para aprovechar esta energía.

Número: 7460

Cáncer:

La carta del dinero anuncia una etapa favorable para la prosperidad. El profesor Salomón recomienda realizar el ejercicio del portal junto con el cambio de luna para atraer abundancia y riqueza. También se activa la liberación económica o la llegada de un nuevo ingreso. Quienes estén pensando en iniciar un emprendimiento podrían encontrar el momento ideal para hacerlo y recibir una grata sorpresa.

Número: 4042

Escorpio

La recomendación principal es actuar con calma y evitar desesperarse. Aunque los resultados económicos podrían tardar un poco en llegar, las cartas indican que finalmente se materializarán. El profesor Salomón aconseja alejarse de las personas negativas, de quienes viven quejándose o transmitiendo pesimismo, y mantener una actitud positiva para atraer mejores oportunidades.

Número: 1888

Piscis

La carta de la abundancia anuncia un periodo en el que muchas cosas comenzarán a ponerse a su favor. Será importante mantener la confianza y la firmeza en los objetivos, sin dejarse llevar por la ansiedad. Algunos podrían realizar un viaje al extranjero, mientras que otros recibirán noticias relacionadas con estabilidad económica y buenos ingresos.

Número: 0163

Tauro

Los nacidos bajo este signo entran en una etapa marcada por las bendiciones del portal. Las cartas anuncian la llegada de dinero, estabilidad y nuevas oportunidades. Además, la carta de la justicia señala que varias situaciones comenzarán a resolverse a su favor y que aún existen grandes tesoros y proyectos por descubrir o desarrollar.

Número: 1400

Virgo

El profesor Salomón recomienda no crear dependencias emocionales ni materiales con otras personas, ya que algunas podrían aprovecharse de su generosidad. También aconseja actuar con prudencia y mantener cierta distancia de quienes muestran interés por los logros ajenos. Será un buen momento para empoderarse, aprender a decir “no” cuando sea necesario y recordar que la prioridad es el propio bienestar.

Número: 1117

Capricornio

Las cartas muestran un ambiente de felicidad y tranquilidad dentro del hogar, acompañado de momentos de paz y armonía familiar. Sin embargo, será importante prestar atención a la salud, especialmente a posibles molestias en la espalda o la columna. Además, se aproxima la firma de documentos importantes que traerán estabilidad o una grata sorpresa para el futuro.

Número: 7598

Géminis

En el ámbito laboral surgirán oportunidades interesantes, pero será necesario trabajar con mayor dedicación y mantener la humildad, ya que podría aparecer competencia. Las cartas también anuncian la solución de un asunto relacionado con dinero que generaba incertidumbre. En el plano emocional, los conflictos comenzarán a aclararse, fortaleciendo las relaciones y permitiendo cerrar diferencias pendientes.

Número: 2345

Libra

Es momento de mostrar sus capacidades y dar a conocer sus proyectos. El profesor Salomón aconseja hablar con nuevas personas, tocar puertas y buscar oportunidades sin dejarse vencer por la vergüenza, el orgullo o la pereza. La estrella de la suerte estará de su lado, pero será necesario salir a buscar esas oportunidades. Además, los juegos de azar podrían traer resultados favorables.

Número: 8648

Acuario

La estrella de la suerte brillará con fuerza, quienes serán uno de los signos con mayor energía durante la activación del portal. El trabajo realizado comenzará a dar frutos y podría llegar un dinero inesperado. Sin embargo, el profesor Salomón recomienda evitar discusiones familiares, ya que los conflictos pueden bloquear las oportunidades. El diálogo y la reconciliación serán fundamentales para mantener el camino abierto hacia el éxito.

Número: 0827

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