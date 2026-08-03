Incendio forestal en Las Liscas, Ocaña ya ha consumido más de 45 hectáreas

Incendio forestal en Las Liscas, Ocaña, ya ha consumido más de 40 hectáreas. / Foto: Gestión de Riesgos de Ocaña.

Ocaña

El incendio forestal que afecta la vereda Las Liscas, zona rural de Ocaña, en Norte de Santander, continúa siendo atendido por el Cuerpo de Bomberos de ese municipio. De acuerdo con el reporte preliminar de la Oficina de Gestión de Riesgos, la emergencia ha destruido más de 45 hectáreas de cobertura vegetal.

De acuerdo con lo informado por la administración municipal, las condiciones climáticas que vive Ocaña actualmente, caracterizada por fuertes vientos y altas temperaturas, ha contribuido para que las llamas se extiendan en la zona.

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Tras lo anterior, desde la alcaldía de Ocaña están pidiendo a la comunidad abstenerse de realizar quemas, ya que estas pueden desencadenar en incendios de gran magnitud.

Recomiendan el uso de tapabocas por presencia de humo

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a los habitantes de los sectores cercanos al incendio utilizar tapabocas para disminuir la exposición a las partículas suspendidas en el aire generadas por el humo.

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Además, solicitaron evitar acercarse a la zona afectada, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes representan la población más vulnerable frente a la contaminación del aire.

Los organismos de emergencia insistieron en seguir todas las recomendaciones mientras continúan las labores de control y liquidación del incendio.

Alcalde recorrió la zona tras el Puesto de Mando Unificado

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Luego de la realización del Puesto de Mando Unificado (PMU), el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, inspeccionó personalmente el área afectada para verificar las acciones que adelantan los organismos de socorro.

“Estamos haciendo toda la gestión para contar con apoyo aéreo”, manifestó el mandatario ocañero.

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Cañizares aseguró que espera poder contar este lunes 3 de agosto, con la llegada del sistema Bambi Bucket, aeronave utilizada para combatir los incendios forestales, para evitar que la emergencia sea mayor a la ya presentada.

Además, el mandatario ocañero le pidió a Corponor, autoridad ambiental de Norte de Santander, adelantar las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de este incendio de gran magnitud y aplicar las sanciones correspondientes en estos casos.