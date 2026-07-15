El 15 de julio comienza la jornada laboral de 42 horas: estos son los cambios para trabajadores. Getty Images

La implementación progresiva de la Ley 2101 de 2021 llevó a una reducción gradual de la jornada laboral en el país. A partir de esta medida se pretende, por un lado, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y, por otro, aumentar la productividad empresarial.

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Esta medida llevó a que, a partir de 2023, la jornada, en ese entonces de 48 horas semanales, se viera reducida hasta llegar a las 44 horas implementadas en 2025. Finalmente, este 15 de julio de 2026 se dará el límite final de la norma cuando la jornada quede en 42 horas.

¿Qué cambia el 15 de julio de 2026 con la reducción de jornada laboral en Colombia?

La reducción de la jornada laboral fue pensada como un aliciente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y plantea una ruptura de los paradigmas de productividad, asociados en el pasado a largas jornadas.

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En ese sentido, el cambio central es el paso de las 44 horas vigentes en la actualidad al nuevo máximo de 42 horas semanales de trabajo en Colombia.

La norma específica que esta modificación del número de horas no debe afectar ni los salarios establecidos en el contrato de los trabajadores, ni los derechos laborales adquiridos, o las prestaciones sociales vigentes.

De esta manera, como lo reconocen MinTrabajo y gremios como la ANDI, adaptarse a la nueva reducción de la jornada implica un incremento de hasta 4,8 % en el valor de la hora ordinaria para las empresas debido a que se conserva el mismo salario, con menos tiempo de trabajo.

Adicionalmente, la ley exonera a los empleadores de otorgar el ‘Día de la Familia’, representado en un día libre semestral, cuya obligatoriedad es desestimada a raíz de la reducción de jornada, a partir del 15 de julio de 2026.

¿Cuánto es el valor de la hora en Colombia con la jornada de 42 horas semanales?

Puede calcular el valor de la hora en Colombia, con el salario mínimo legal vigente como referencia, de la siguiente manera:

$1´750.980 (SMMLV sin auxilio de transporte) ÷ 210 (horas mensuales con nueva jornada laboral) = $8.338 valor de la hora con una jornada de 42 horas semanales.

¿Hay un límite para las horas extras en Colombia?

De acuerdo con John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), con la nueva reducción de jornada “toda labor que supere las 42 horas semanales deberá pagarse como horas extras con los recargos establecidos por la ley”.

Adicionalmente, las empresas deben tener en cuenta que en el país existe también un límite legal de horas extras establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y modificado por la reforma laboral.

Así las cosas, la ley establece que los empleados en Colombia pueden trabajar máximo dos horas extras diarias y 12 en el total de la semana.

¿En cuánto quedaron los recargos dominicales, festivos y nocturnos en 2026?

Además de la reducción de la jornada laboral, los empleadores deberán tener en cuenta en 2026 el incremento de los recargos dominicales y festivos por la entrada en funcionamiento de la reforma laboral.

Además, cabe anotar que la jornada diurna quedó establecida a partir de la reforma entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Debido a esto, el recargo nocturno entra en funcionamiento ahora a partir de las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

De esta manera, los recargos dominicales y festivos se encuentran actualmente en un 90 % respecto a la hora ordinaria. En 2027 seguirá la implementación de estos cambios, con la llegada al 100 % para los recargos.

Tomando como base el salario mínimo, los recargos y horas extras quedarían así en 2026 con aumentos y el ajuste a la jornada de 42 horas: