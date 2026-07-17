Procuraduría realiza visita de control a Hidroituango y destaca avances de EPM en gestión del riesgo

Antioquia

La Procuraduría General de la Nación realizó una visita técnica a las obras de Hidroituango, donde verificó los avances en gestión del riesgo y acordó una nueva mesa de alto nivel con EPM, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Minas y Energía.

Durante el encuentro se revisaron los instrumentos de gestión del riesgo y se abordó el componente ambiental, con especial atención a la preparación ante el fenómeno de El Niño. EPM explicó la relevancia de elevar el embalse hasta la cota 420 y detalló las estrategias para asegurar el abastecimiento energético del país.

La jornada, liderada por el procurador delegado Francisco Canosa Guerrero, incluyó una mesa de trabajo y un recorrido por las principales instalaciones del proyecto. Participaron representantes de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

“Queremos seguir trabajando articuladamente con ellos a través de la Procuraduría General de la Nación, no sólo en las mesas técnicas, sino en el trabajo de diálogo social que hay que realizar con las comunidades y hacer seguimiento a todos esos compromisos que se han pactado a lo largo de estos años, que muchos de ellos ya han llegado afortunadamente a feliz término, y aspiramos que los que estén pendientes también lleguen a feliz término”, dijo Francisco Canosa Guerrero, procurador delegado Procuraduría General de la Nación.

Al término de la visita, la Procuraduría resaltó el trabajo realizado por EPM y anunció el próximo encuentro de alto nivel. La empresa, por su parte, reafirmó su disposición a mantener este tipo de acompañamientos y seguimientos por parte de los organismos de control.

Hasta la fecha se han efectuado al menos siete visitas técnicas, en las que se ha constatado tanto las medidas implementadas por EPM en materia de riesgo de desastres como la entrega de información oportuna y transparente.