Hidroituango baja su nivel por menores lluvias mientras EPM espera aval para subir a cota 420

Jhon Maya Salazar, gerente general de EPM. De fondo, Hidroituango. En el círculo, trabajadores de EPM en Hidroituango. Fotos: EPM.

Medellín, Antioquia

El embalse de Hidroituango ha disminuido su nivel ante la reducción de los caudales del río Cauca, mientras EPM espera una autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que le permita avanzar en el llenado hasta la cota 420. La empresa busca aprovechar los próximos meses para aumentar la reserva de agua antes del periodo más crítico del fenómeno de El Niño.

El gerente de EPM, John Maya Salazar, explicó que actualmente el embalse no está aumentando su nivel. Por el contrario, después de ubicarse alrededor de la cota 408, ha registrado niveles entre las cotas 406 y 407 debido a los bajos caudales que está recibiendo el río Cauca.

“Hoy no estamos subiendo el embalse, inclusive bajó un poquito. Estábamos en la 408, ha estado en los 406, 407, porque los caudales del río Cauca han estado muy bajitos”, señaló Maya.

La intención de EPM es aprovechar la temporada en la que tradicionalmente aumentan las precipitaciones, entre septiembre y noviembre, para comenzar gradualmente el almacenamiento de agua y llevar el embalse hasta la cota 420.

Sin embargo, para hacerlo, la empresa asegura que necesita una modificación temporal de una de las condiciones que actualmente rigen la operación del proyecto.

EPM espera una decisión de la ANLA

Maya explicó que actualmente existe una regla según la cual el caudal que ingresa al sistema, medido en el sector de Olaya, debe corresponder con el agua que posteriormente sale a través de la generación y el vertedero. Bajo esa condición, EPM sostiene que no dispone del margen necesario para incrementar el nivel del embalse.

Por eso, la empresa adelanta gestiones ante la ANLA para que durante el fenómeno de El Niño se flexibilice temporalmente esa condición, manteniendo el caudal ecológico aguas abajo del proyecto.

“Que esa resolución, entre comillas, mientras el fenómeno de El Niño, parcialmente se congele y que nos dé la oportunidad, garantizando el caudal ecológico, de que sea menor lo que sale a lo que entra y nos dé la posibilidad de empezar a subir”, explicó el gerente.

EPM espera que la decisión pueda conocerse próximamente para preparar la operación antes de la temporada de mayores precipitaciones.

El llenado hasta la cota 420 sería gradual

El gerente aclaró que alcanzar la cota 420 no podría hacerse de manera inmediata. El aumento tendría que realizarse progresivamente, con incrementos aproximados de entre 30 y 50 centímetros diarios y bajo monitoreo permanente del comportamiento de la presa.

Además, EPM continúa con los trabajos de aprovechamiento forestal en áreas del vaso del embalse que quedarían cubiertas con el aumento del nivel. La empresa proyecta tener estas labores listas hacia comienzos o mediados de septiembre.

“Uno no puede subir esos 12 metros de un día para otro. Eso hay que hacerlo muy gradual, casi de 30, 40, 50 centímetros por día, y empezar a subir para mirar también cómo está respondiendo la presa”, indicó Maya.

La cota 420, agregó el gerente, corresponde al nivel contemplado originalmente en el diseño del proyecto y permitiría almacenar una mayor cantidad de agua para respaldar la generación de las cuatro unidades que actualmente están en operación.

Subir Hidroituango no evitaría por sí solo un eventual racionamiento

Desde EPM también advirtieron que elevar el embalse hasta la cota 420 ayudaría a fortalecer las reservas de generación, pero no sería suficiente por sí solo para eliminar el riesgo energético que enfrenta Colombia.

Según las estimaciones presentadas por la empresa, la energía que podría almacenarse entre las cotas 408 y 420 equivaldría aproximadamente al consumo de Medellín durante 15 días.

La compañía estima que el sistema eléctrico colombiano enfrenta un déficit de energía firme equivalente a una planta térmica de aproximadamente 700 megavatios, por lo que considera necesario combinar el almacenamiento de agua con generación térmica adicional, disponibilidad de gas y reducción del consumo.

EPM advirtió que el escenario podría hacerse especialmente complejo durante el primer trimestre de 2027, cuando los embalses del país podrían alcanzar niveles críticos si se cumplen las proyecciones sobre la intensidad y duración del fenómeno de El Niño.