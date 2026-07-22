Gobernador de Risaralda pide al presidente electo mantener los grupos especiales de seguridad

Risaralda

A pocos días del inicio del nuevo Gobierno Nacional, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que mantenga en el departamento los grupos especiales de la Fuerza Pública que han venido operando durante los últimos meses en la lucha contra las organizaciones criminales.

La solicitud busca garantizar la permanencia de unidades especializadas de la Policía Nacional, el Ejército y el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, cuya presencia ha sido clave para contener la expansión de estructuras armadas ilegales hacia el territorio risaraldense.

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Según explicó el mandatario departamental, durante los últimos dos años estas capacidades operativas han permitido frenar el avance de grupos como el Clan del Golfo hacia municipios del occidente de Risaralda, especialmente Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, zonas consideradas estratégicas por su cercanía con el departamento del Chocó.

A este panorama se suma la información de inteligencia militar que advierte sobre el interés del ELN de fortalecer su presencia en la región e instalar campamentos en límites entre Chocó y Risaralda. Como respuesta a ese riesgo, el Ejército incrementó recientemente su dispositivo de seguridad con más de un centenar de soldados desplegados en el corredor vial y las zonas rurales del occidente del departamento.

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“Estos grupos especiales nos han ayudado en ese flagelo que vivimos el año anterior tan fuerte y que esperamos tenerlos más tiempo para seguir desarrollando las actividades que vienen generando la baja de homicidios, la captura de los cabecillas de estos grupos al margen de la ley y que obviamente nos han brindado ese espaldarazo de seguridad en territorio departamental”, expresó el mandatario.

El gobernador advirtió que la amenaza no solo se concentra en la frontera con Chocó. En el área metropolitana también persisten disputas entre organizaciones delincuenciales por el control del microtráfico, una situación que, según las autoridades, incidió en el aumento de homicidios registrados en Pereira y Dosquebradas en el 2025; sin embargo, esas cifras han disminuido durante la presente vigencia gracias a la llegada de estos grupos especiales.

El mandatario expresó su confianza en que el gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto mantendrá el respaldo institucional al departamento y dará continuidad a las operaciones que hoy desarrollan las fuerzas militares y de policía para preservar la seguridad de los risaraldenses.