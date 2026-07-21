Los nuevos congresistas de Risaralda iniciaron su periodo legislativo 2026-2030

Pereira

Franyela Bermúdez, Fredy Arias, Fernando Arias y Durguez Espinosa, iniciaron oficialmente sus funciones como representantes a la Cámara por el departamento de Risaralda para los próximos cuatro años.

Por su parte, también tomaron posesión como senadores de la República los risaraldenses María Irma Noreña, Luis Carlos Rúa y María Eugenia Londoño, quienes harán parte del nuevo Senado para el periodo legislativo 2026 - 2030.

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Los siete congresistas tendrán la responsabilidad de participar en la discusión y aprobación de las principales iniciativas legislativas del país, ejercer control político al Gobierno Nacional y representar los intereses de los ciudadanos de Risaralda en el Congreso. María Irma Noreña, senadora de la República.

“Acabo de posesionarme como senadora y les recuerdo que mis propósitos son: las mujeres, la familia, los niños y especialmente los animales, así que trabajaremos para amar y cuidar a Colombia”, agregó Noreña.

El nuevo periodo legislativo estará marcado por temas indispensables en materia económica, social, seguridad, salud, infraestructura y desarrollo regional, además de la discusión de las reformas que impulse el nuevo gobierno durante los próximos cuatro años. Franyela Bermúdez y Durguez Espinosa, representantes a la Cámara por Risaralda.

“Les serviré desde la Comisión Cuarta, desde allí se toman las decisiones que impactan directamente la inversión social y el desarrollo de las regiones. Mi prioridad será trabajar para garantizar los recursos públicos de la Nación para que lleguen de manera eficiente al departamento de Risaralda y podamos ejecutar las grandes obras que todos merecemos”, afirmó Bermúdez.

“Hace unos años iniciamos en Pereira parte de este sueño, tres periodos en la Asamblea y hoy estamos aquí desde el Congreso de la República, espero no ser inferior a esa responsabilidad que me dieron cerca de 27 mil risaraldenses”, indicó con Espinosa.

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Con su posesión, Risaralda inicia una nueva representación en el Congreso de la República, con el reto de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del departamento y gestionar proyectos que respondan a las necesidades de sus municipios.