La agrupación Systema Solar lleva sonidos del caribe colombiano por toda Europa con su gira musical

Systema Solar es una agrupación del caribe colombiano que representa sus raíces, resaltando las músicas tradicionales a través de sonidos tradicionales y folklóricos como champeta, bullerengue, cumbia, fandango, mezclados a ritmo de hip hop, house y techno.

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Durante sus más de 2 décadas de trabajo musical, ha rendido homenaje en sus canciones a la vida, la gente, el pueblo, la naturaleza, su apuesta musical le canta a la resistencia, la verdad y las realidades de la calle; así mismo, han logrado introducir la ‘Berbenautika’ (una mezcla de ritmos tradicionales con algunos contemporáneos) manteniendo su esencia y raíces culturales, abordando en sus canciones temáticas sociales desde sus composiciones y la energía que los conecta con sus seguidores en el mundo.

Gira ‘Primitivo Tour 2026’:

En la actualidad, Systema Solar continúa expandiendo el poder de la Berbenautika por el mundo una gira internacional que los ha llevado por algunos de los escenarios y festivales más importantes de Europa y Norteamérica durante los meses de julio y agosto. El recorrido incluye presentaciones en ciudades como London, Waterloo y Montreal en Canadá; Crozon en Francia; Viena en Austria; Berlín, Núremberg, Karlsruhe, Hamburgo y Taucha en Alemania; y Oslo en Noruega, consolidando la conexión de la agrupación colombiana con audiencias cada vez más diversas alrededor del planeta.

En entrevista con Caracol Radio, la agrupación indicó que: “estamos muy contentos de llevar un pedacito de Colombia por toda Europa y toda la comunidad colombiana que son amigos y amigas en todo el mundo”, aseguró Jhon Pri, líder de la banda.

Con casi dos décadas construyendo puentes entre culturas, generaciones y lenguajes artísticos, Systema Solar continúa llevando al mundo una visión donde la fiesta es encuentro, la música es territorio y la creatividad es una herramienta de transformación.

Cada presentación es una explosión de sonido, imagen, danza, color y energía colectiva. Tambores ancestrales, electrónica tropical, visuales inmersivos, personajes, coreografías y vestuarios monumentales convergen en un espectáculo que transforma el escenario en una celebración de identidad, libertad y conexión humana.

Inspirados por las tradiciones populares del Caribe colombiano y proyectados hacia imaginarios futuristas, sus vestuarios se han convertido en una extensión de su discurso artístico: una fusión entre carnaval, memoria popular, naturaleza, futurismo y sabrosura, piezas llenas de color, símbolos, texturas y referencias ancestrales que dialogan con estéticas contemporáneas y convierten cada concierto en una experiencia visual inolvidable.

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Próximas fechas:

Agosto 04 : Berlin, Gretchen

: Berlin, Gretchen Agosto 05: Karlsruhe, Zeltival

Karlsruhe, Zeltival Agosto 07: Hamburgo, Kanust

Hamburgo, Kanust Agosto 08: Taucha, Ancient transe Fest

Taucha, Ancient transe Fest Agosto 15: Oslo, Mela Fest

Futurx primitivx parte II:

Tras el lanzamiento de FUTURX PRIMITIVX 20|25, una obra que reafirmó su capacidad para reinventarse sin perder sus raíces, Systema Solar inicia una nueva etapa de expansión artística y proyección internacional. El álbum propone un viaje entre saberes ancestrales y futuros posibles, donde la música funciona como puente entre territorios, generaciones y formas de imaginar el mundo.

La agrupación anunció además la llegada de FUTURX PRIMITIVX PARTE II, prevista para septiembre de 2026. Esta nueva entrega expandirá el universo creativo iniciado con el primer volumen y profundizará en la exploración de la biodiversidad, los territorios, la memoria colectiva y las conexiones entre tradición, tecnología y futuro.

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