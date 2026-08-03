Liam Payne: revelan nuevos detalles de las últimas horas del artista

Casi dos años después de su muerte, salieron a la luz los testimonios de las dos mujeres que lo acompañaron horas antes de la caída fatal. Foto: Getty Images / Mike Marsland

Liam Payne, extegrante de One Direction, murió el 16 de octubre de 2024 tras caer del balcón de una habitación del hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. La investigación determinó que el cantante, de 31 años, había consumido una combinación de drogas y alcohol que le impidió reaccionar durante la caída, por lo que no logró proteger su cuerpo.

Minutos antes del hecho, Payne había contactado por WhatsApp a dos trabajadoras sexuales, identificadas como Aldana y Lucila, que permanecieron con él en la habitación durante varias horas. Sus testimonios formaron parte de la investigación judicial desde el inicio, pero se mantuvieron bajo reserva hasta ahora, cuando el tabloide británico Daily Mail los dio a conocer.

Las trabajadoras sexuales que estuvieron con él antes de morir relatan sus últimas horas. Foto: Getty Images / Andreas Rentz Ampliar Las trabajadoras sexuales que estuvieron con él antes de morir relatan sus últimas horas. Foto: Getty Images / Andreas Rentz Cerrar

Según sus relatos, el artista las contactó a través de un sitio especializado y les envió un taxi para que llegaran al hotel, donde habrían pactado un pago de 5.000 dólares por pasar el día con él. Al ingresar a la habitación, notaron que Payne olía fuertemente a alcohol y que el lugar estaba desordenado, con papel de aluminio quemado —usado habitualmente para consumir drogas— esparcido por distintos rincones.

"De él, me acuerdo que tenía mucho olor a alcohol, pero se le veía bien, como una persona armoniosa. Lo que sí vimos es que estaba consumiendo algo como cristal, con papeles de aluminio, y nos pedía que le consiguiéramos. Nosotras no teníamos de dónde sacar porque no hacemos eso”, relató Lucila.

Una de las mujeres relató que mantuvieron relaciones sexuales consensuadas con el cantante, quien en ese momento parecía estar bien. Los problemas comenzaron cuando intentaron cobrar el pago acordado: ante las dificultades para hacer la transferencia, Payne se alteró, rompió su propio reloj Rolex contra la pared, el cual quería intercambiar como parte de pago, y llegó a lanzar objetos por la habitación, aunque aseguró que podía pagar los daños.

Antes de que las mujeres se retiraran, el cantante les confesó que, pese al dinero que tenía, se sentía vacío e infeliz. Una de ellas relató que, al volver a la habitación para recoger algunas pertenencias, Payne “pidió perdón de rodillas por el mal momento” y les pidió que no se marcharan. Ninguna de las dos accedió a quedarse.

Hacia las cuatro de la tarde, las mujeres ya se habían marchado del lugar. Pocos minutos después, Payne cayó al vacío desde el balcón de su habitación.