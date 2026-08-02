Murió Darío Pavajeau Molina, gestor cultural y ‘guardián’ del vallenato en Colombia

El folclor colombiano atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Darío Pavajeau Molina, reconocido gestor cultural y una de las figuras más influyentes en la defensa, promoción y preservación de la música vallenata.

Su nombre estuvo estrechamente ligado durante muchos años a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, institución desde la cual desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento del certamen.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria impulsó múltiples iniciativas orientadas a mantener viva la memoria de los grandes juglares y promover el reconocimiento de sus protagonistas.

Darío Pavajeau Molina se ganó el respeto y la admiración de músicos, compositores, investigadores y gestores culturales, quienes siempre destacaron su compromiso con la defensa del folclor vallenato y su permanente respaldo a los artistas.

¿Qué dijo el presidente electo?

Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien lamentó la partida de quien consideró una de las figuras más representativas del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Darío Pavajeau Molina fue el gran anfitrión del Festival y el Vallenato. Protagonista principal de la leyenda musical que nació a orillas del Guatapurí”, expresó el mandatario electo a través de un mensaje de condolencias.

En su pronunciamiento también evocó el legado de las grandes figuras del género al afirmar: “En el Cielo le esperan La Cacica, Escalona, López, Colacho y una pléyade de juglares, sus amigos del alma”.

Finalmente, Abelardo de la Espriella envió un mensaje de solidaridad a los familiares del gestor cultural y a toda la región. “A Valledupar, al Cesar, al Folclor, a su señora esposa y a sus hijos, sentidas condolencias. ¡Gratitud por su vida y honor a su memoria!”, concluyó el presidente electo, uniéndose a las voces que hoy despiden a uno de los grandes guardianes del folclor vallenato.