Alex Ubago regresa a Colombia con una gira que revive sus grandes clásicos en la música

Después de conquistar a millones de seguidores con canciones que marcaron una generación, el cantautor español Álex Ubago vuelve a Colombia con su gira “¿Qué Pides Tú?”, un recorrido por los grandes éxitos que han definido su trayectoria y que continúan siendo parte de la banda sonora de miles de historias.

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Esta es una gira donde el público podrá disfrutar en vivo de clásicos del artista como “Sin Miedo a Nada”, “Sabes”, “Aunque No Te Pueda Ver”, “Me Muero Por Conocerte” y “A Gritos de Esperanza”, entre muchas otras canciones que lo han convertido en una de las figuras más representativas del pop en español.

En entrevista con Caracol Radio, el español Alex Ubago comentó que: “me hace mucha ilusión ir a Pereira y Pasto por primera vez, no he estado nunca y por supuesto las demás ciudades también me hacen mucha ilusión. Ir por primera vez a una ciudad es especial y hay uno nervios especiales”.

Con más de veinte años de carrera, Álex Ubago ha construido un legado musical basado en la honestidad de sus composiciones, la cercanía de su interpretación y una propuesta que ha logrado mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Su música ha trascendido fronteras, acumulando millones de reproducciones y consolidando una comunidad de seguidores en toda Latinoamérica y España. Su talento ha sido reconocido con importantes distinciones, entre ellas un Latin Grammy, reafirmando su influencia dentro de la música latina.

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Más que un espectáculo, la gira “¿Qué Pides Tú?” será una oportunidad para revivir canciones que han acompañado distintas etapas de la vida de su audiencia. Cada presentación promete un ambiente íntimo y emotivo, donde la nostalgia, el romance y la conexión con el público serán los protagonistas de una experiencia inolvidable.

Sobre los conciertos que tendrá en Bogotá aseguró que todavía no tiene claro si tendrá algunos invitados ya que debe organizar agendas: “Lo que sí puedo garantizar es que la gente podrá disfrutar de todas las canciones de mi primer disco, ya que estamos celebrando los 25 años de este álbum, también habrá algunas sorpresas”.

Fechas en Colombia:

13 de agosto en el Royal Center de Bogotá.

14 de agosto en Expofuturo de Pereira.

15 de agosto en Cenfer de Bucaramanga.

16 de agosto en el Teatro Metropolitano de Medellín.

21 de agosto en Verde Arena de Cali.

22 de agosto Teatro Bethlemitas de Pasto.

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