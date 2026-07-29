José Jaime Uscátegui del Centro Democrático, elegido presidente de la Comisión Primera de la Cámara

El Congresista José Jaime Uscátegui, del centro Democrático, fue elegido como presidente de la comisión primera de la Cámara de Representantes.

Esta es considerada una de las comisiones más influyentes y estratégicas del Congreso porque allí se discuten y tramitan en primer debate todos los proyectos de reforma a la Constitución.

En su cuenta de x el representante celebró el nombramiento y aseguró que liderara los grandes debates del país como “la reforma a la justicia, la conformación de las subcomisiones del Presupuesto 2027 y del Plan Nacional de Desarrollo, y el trámite de iniciativas como la reforma a la Ley de Orden Público”

Este miércoles se instalan las comisiones permanentes restantes. Los compromisarios de todos los partidos se reunieron para acordar la distribución de forma proporcional, lo que quiere decir que entre más curules tiene una colectividad, más espacios le corresponden en cada comisión.