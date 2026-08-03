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03 ago 2026 Actualizado 12:34

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Abogado de Petro reveló qué ocurrió en reuniones con Gloria Arizabaleta: “Cumplió con sus amenazas”

Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, aseguró que la excongresista Gloria Arizabaleta le pidió “negociar” y afirmó que el presidente ordenó denunciarla.

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El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, reveló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo detalles de las presuntas presiones y extorsiones por parte de la excongresista Gloria Arizabaleta. Según Carranza, detrás de la decisión de la exrepresentante para suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo, existían exigencias de una “negociación” bajo amenazas.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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