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Abogado de Petro reveló qué ocurrió en reuniones con Gloria Arizabaleta: “Cumplió con sus amenazas”

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, reveló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo detalles de las presuntas presiones y extorsiones por parte de la excongresista Gloria Arizabaleta. Según Carranza, detrás de la decisión de la exrepresentante para suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo, existían exigencias de una “negociación” bajo amenazas.

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