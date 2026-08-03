“La Nueva EPS necesita una reingeniería total”: Ana María Vesga, ministra de Salud designada

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la ministra de Salud designada, Ana María Vesga, aseguró que la Nueva EPS requiere una transformación profunda para garantizar la atención de sus más de 11 millones de afiliados y descartó que la entidad reciba nuevos usuarios mientras no supere la crisis que enfrenta.

La funcionaria afirmó que la estabilización de la Nueva EPS será una de las prioridades del Gobierno, al considerar que su recuperación es determinante para mejorar el funcionamiento de todo el sistema de salud.

“La Nueva EPS exige una reingeniería total. Es una entidad muy importante en el sistema de salud. Su estabilización es el principio de la estabilización de todo el sistema y recordemos que está presente en todos los municipios del país, y en muchas partes es la única aseguradora presente“, indicó en diálogo con Caracol Radio.

Vesga también fue enfática en señalar que no se le pueden asignar más afiliados, al advertir que esa decisión agravaría los problemas de atención que hoy enfrentan millones de usuarios.

“Claramente, no se le puede enviar más población. Lo que intentó el gobierno fue asignarle más de seis millones de nuevos usuarios a la Nueva EPS, que es, básicamente, empeorar la situación para los más de once millones que hoy ya está atendiendo mal“, indicó.

La ministra designada explicó que el Gobierno trabajará con los accionistas de la entidad, entre ellos el Estado y las cajas de compensación familiar, para definir un plan de recuperación y establecer el tamaño con el que la EPS podrá operar de manera sostenible.

“Necesitamos un plan con todos sus accionistas para avanzar alrededor de su salvamento y mirar cuál es el tamaño en el cual realmente y en qué lugares debe operar la Nueva EPS”, aseguró la ministra.

Las declaraciones hacen parte de la estrategia anunciada por la nueva ministra para enfrentar la crisis del sector salud, que comenzará con un plan de choque enfocado en estabilizar financieramente el sistema, reducir la represamiento en la atención de pacientes y garantizar nuevamente la entrega de medicamentos y servicios de salud.

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