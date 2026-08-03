Armando Plata Camacho rindió homenaje al locutor Álvaro Uribe González: “Siempre fue el número uno”
El reconocido presentador Armando Plata Camacho recordó la voz única y el estilo conversacional de Álvaro Uribe González: “locutor rey de las corporaciones”.
Armando Plata Camacho rindió homenaje al locutor Álvaro Uribe González: “Siempre fue el número uno”
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En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el reconocido presentador Armando Plata Camacho destacó el legado imborrable del locutor Álvaro Uribe González, considerado una de las voces comerciales más influyentes del país.
Plata compartió su sentir ante su dolorosa pérdida. “Me ha dado muy duro, muy duro la muerte de Álvaro, con quien tuve el privilegio de compartir muchas veces a nivel personal, a nivel profesional y de admirar su talento y de conocerlo más como persona”.
Para él no cabe duda de que “ha muerto uno de los locutores más grandes que ha dado Colombia y de habla hispana, con un registro formidable y con una cultura única”. Aseguró que desde que Uribe González se dedicó por completo a la locución, siempre fue el número uno.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...