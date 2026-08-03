Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 15:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Armando Plata Camacho rindió homenaje al locutor Álvaro Uribe González: “Siempre fue el número uno”

El reconocido presentador Armando Plata Camacho recordó la voz única y el estilo conversacional de Álvaro Uribe González: “locutor rey de las corporaciones”.

Armando Plata Camacho rindió homenaje al locutor Álvaro Uribe González: “Siempre fue el número uno”

Armando Plata Camacho rindió homenaje al locutor Álvaro Uribe González: “Siempre fue el número uno”

00:00:0004:53
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el reconocido presentador Armando Plata Camacho destacó el legado imborrable del locutor Álvaro Uribe González, considerado una de las voces comerciales más influyentes del país.

Plata compartió su sentir ante su dolorosa pérdida. “Me ha dado muy duro, muy duro la muerte de Álvaro, con quien tuve el privilegio de compartir muchas veces a nivel personal, a nivel profesional y de admirar su talento y de conocerlo más como persona”.

Para él no cabe duda de que “ha muerto uno de los locutores más grandes que ha dado Colombia y de habla hispana, con un registro formidable y con una cultura única”. Aseguró que desde que Uribe González se dedicó por completo a la locución, siempre fue el número uno.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir