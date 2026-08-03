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Las razones que llevaron a Propal a su cierre, habla Pedro Carvajal, su presidente

En 1957 se creó Propal, empresa de producción de papel del Grupo Carvajal. Empresa que tras 69 años de operación, cerrará.

Ante la lamentable situación, Pedro Carvajal, presidente de la junta directiva de la empresa, afirmó en 6 AM W que desde el 2023 existe una sobreoferta estructural, es decir, nueva capacidad entrando al mercado, nueva capacidad asiática.

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“El tamaño del mercado global es de unas 80 millones de toneladas, y hoy hay una sobreoferta de unas cinco millones de toneladas. Eso lleva a que diferentes países salgan a proteger sus industrias, derechos antidumping, medidas compensatorias sobre papeles producidos en Asia, y además imponen unas sobretasas”, explicó.

A ello agregó que los países que no están protegidos son muy vulnerables y, obviamente, eso afecta la industria nacional.

Más de 550 trabajadores sin empleo

El hecho impacta de forma directa a sus empleados, más de 500 trabajadores de esta compañía.

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“Dentro del proceso de liquidación se asegura el pago de la totalidad de las acreencias laborales que se han causado a favor de los trabajadores, y, por supuesto, que Propal respetará y reconocerá la totalidad de los derechos laborales que tienen nuestros colaboradores”, explicó Carvajal.

También se sumó a esos factores la reevaluación del peso en los últimos 12 meses que asciende al 30 % del costo financiero que está por las nubes producto de una inflación desbordada, un costo energético disparado, una presión inflacionaria en bienes y servicios.

Adicionalmente, una carga tributaria excesiva llevó a esta situación.

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