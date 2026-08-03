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“Su voz era música, de una cuña radial sacaba arte”: Hijo de Álvaro Uribe González

Juan Uribe , hijo del reconocido locutor y periodista Álvaro Uribe González, recordó en 6AM de W de Caracol Radio el legado que dejó su padre en el mundo radial.

En medio de anécdotas familiares y enseñanzas profesionales, aseguró que fue un maestro dentro y fuera de la cabina.

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Juan Uribe destacó que uno de los mayores privilegios de su vida fue haber compartido con su padre hasta sus últimos momentos y recibir de él constantes consejos sobre su trabajo como periodista y escritor.

“Lo que más me queda es agradecimiento, porque he sido muy afortunado con todo lo que me enseñó, todo lo que me quiso. Adoraba a mi mamá, a mis nietos y ha sido una maravilla estar con él hasta el último minuto”, afirmó.

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Juan recordó que Álvaro Uribe González nunca dejó de orientarlo, ya que incluso cuando ya era un profesional, seguía leyendo sus escritos y haciéndole observaciones para ayudarlo a mejorar.

Contó que su artículo más reciente fue revisado por su padre, como era habitual.

“Le leía mis artículos y, como siempre, me daba sugerencias o me cambiaba palabras. Era un profesor maravilloso. Siempre había algo que me iba a corregir”, relató.

Para Juan Uribe, esas enseñanzas marcaron su vida y su carrera, pues considera que el reconocido locutor convirtió cada conversación en una oportunidad para aprender.

Álvaro Uribe González era un apasionado por la música y el periodismo

Su hijo también recordó que la música ocupó un lugar muy importante en la vida de Álvaro Uribe González. Incluso en sus últimos momentos, una canción logró conmoverlo.

“Le puse el tango Nada, de Julio Sosa, y abrió los ojos”, recordó con emoción.

Además, destacó que desde muy joven mostró su pasión por el periodismo, al dirigir el periódico escolar de su colegio, una vocación que más tarde lo convertiría en una de las voces más reconocidas de la radio colombiana.

“La voz de Álvaro era música”

Juan González aseguró que el talento de su padre iba mucho más allá de una buena dicción o una voz privilegiada. Para él, Álvaro Uribe González transformaba cualquier texto en una pieza artística.

“La voz de Álvaro era música y despertaba sentimientos”

Escuche la entrevista completa AQUÍ: