Así es la montaña de ropa que apareció en el desierto de Atacama y que se puede ver desde el espacio. Fotógrafo: Nicolás Vargas

Miles de millones de ropa son descartadas en Europa al año, estas prendas recorren muchos kilómetros que llegan hasta el desierto de Atacama, en el norte de Chile. En este lugar, se ha creado una montaña de más de 60.000 toneladas que ahora es visible desde el espacio, según lo contó SkyFi: “Podemos confirmar que la enorme pila de ropa en el desierto de Chile existe y está creciendo”, comentó la empresa en sus redes sociales. La ONU ha calificado esto como una “emergencia ambiental y social para el planeta”.

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Situado en las cercanías de la localidad de Alto Hospicio, este vertedero textil se ha convertido en uno de los ejemplos más impactantes del daño provocado por la moda rápida.

¿Por qué llega la ropa a esta zona?

Cada año llegan a los muelles de Chile toneladas de prendas procedentes de Europa y de distintos lugares del planeta, gran parte de esta mercancía entra sin pagar impuestos. Desde allí, los cargamentos se trasladan hasta la zona franca de Alto Hospicio, donde la carga se distribuye hacia otros países de Latinoamérica. Sin embargo, una enorme cantidad queda sin salida comercial y, como nadie asume los costes de gestión de estos residuos, muchas prendas acaban abandonadas en pleno desierto de Atacama.

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Las marcas más presentes en el Desierto:

Según estudios que han hecho en la zona la ONG Ekō y el colectivo chileno Desierto Vestido, han encontrado que las prendas de marcas que más se encuentran en este lugar son:

H&M

Zara

Hugo Boss

Adidas

Levi’s

Old Navy

Under Armour

Tommy Hilfiger

Nike

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¿Qué pasa con esta ropa?

Las prendas no solo se acumulan en este lugar, muchas de ellas son incineradas o enterradas, con el fin de gestionar el volumen de los textiles, desafortunadamente esto tiene consecuencias directas en el agua y aire de la zona, incluso han existido episodios en los que los residentes de Alto Hospicio se han visto obligados a permanecer en casa con las ventanas cerradas durante los episodios de quema.

¿Cómo ha afectado a la comunidad?

Gran parte de la comunidad ha indicado que se ven afectados en su imagen, ya que son considerados como el pueblo donde están los desechos de la ropa. Muchas acciones se han realizado para evitar que esto siga en crecimiento y, aunque fueron escuchados en un inicio cuando se hizo la denuncia, hoy en día ya no se realizan estas acciones.

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