Así es el programa ‘Ella es Artemis’ con el que jóvenes colombianas pueden ir a la NASA

El programa busca llevar a niñas y jóvenes colombianas al Kennedy Space Center en octubre, así puede aplicar. (Foto: Caracol Radio / Getty / Nasa)

La Fundación She Is lanzó el programa ‘Ella es Artemis’ con el que llevará niñas y jóvenes colombianas al Kennedy Space Center de la NASA. Este programa fue lanzado en alianza con el Space Academy Camp de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

Esta fundación ya había lanzado un programa similar llamado ‘Ella es Astronauta’ con el que logró llevar más de 1.300 niñas y jóvenes del país al mundo de la ciencia espacial. El programa actual, ‘Ella es Artemis’, se inspira en el viaje lunar en el que participó la astronauta Christina Koch.

Uno de los puntos clave de este programa es que las colombianas viajarán en octubre a Cabo Cañaveral, el lugar desde donde despegó el cohete SLS para cumplir la misión Artemis II.

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El programa 'Ella es Artemis' fue lanzado en alianza con el Space Academy Camp de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. (Foto: Fundación She Is) Ampliar El programa 'Ella es Artemis' fue lanzado en alianza con el Space Academy Camp de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. (Foto: Fundación She Is) Cerrar

¿Qué harán las jóvenes participantes del programa?

Caracol Radio conversó con Leidy Martínez, Directora Ejecutiva de la Fundación She Is, quien detalló algunas de las actividades que vivirán las jóvenes colombianas que viajarán a la NASA en octubre:

“Las participantes vivirán una experiencia única que combina educación, tecnología, inspiración y diversión. Durante siete días van a entrenar en el Kennedy Space Center de la NASA en Orlando, Florida, donde van a conocer de cerca cómo funciona la exploración espacial. Van a desarrollar retos de robótica, de programación, de innovación, van a sustentar sus proyectos de emprendimiento y también van a tener la oportunidad de conversar con astronautas y con mujeres que hoy trabajan en NASA y están liderando los avances científicos más importantes del mundo”, explicó Martínez.

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La directora ejecutiva de la Fundación agregó que “esto no termina o no se queda únicamente en una experiencia en un aula, sino que van a tener actividades inolvidables en Universal Studios, en Disney, en Hollywood Studios y van a tener acceso a simuladores de gravedad cero”.

“También van a tener la oportunidad de compartir con niñas de distintos países de Latinoamérica y se van a graduar como astronautas de misión del campamento ‘Ella es Artemis’”, cerró Martínez.

La astronauta Christina Koch durante el desarrollo de la misión Artemis II. (Foto: NASA) Ampliar La astronauta Christina Koch durante el desarrollo de la misión Artemis II. (Foto: NASA) Cerrar

¿Quiénes pueden aplicar?

Las aspirantes que quieran participar del programa deben

Tener entre 11 y 18 años.

Tener pasaporte vigente.

Tener visado estadounidense vigente.

Disponer de tiempo para viajar entre el 5 y el 11 de octubre de 2026.

El programa está enfocado para jóvenes interesadas en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para fortalecer competencias clave como el pensamiento científico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptación a entornos multiculturales.