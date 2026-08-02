¿Cuál es el NIT oficial de la DIAN? Tenga en cuenta para impuestos y facturación electrónica
El NIT es un número fundamental para la presentación y el pago de impuestos con la DIAN.
El Número de Identificación Tributaria (NIT) es un registro único que le permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizar la “individualización” de las empresas que están inscritas.
Lea aquí: Cédulas que NO declaran renta en agosto 2026, según DIAN: Empezó el Calendario Tributario
El NIT es fundamental para que las compañías puedan realizar cualquier trámite tributario, aduanero o de control cambiario.
Puede ver: Ingresos que NO debe poner en su declaración de renta 2026, ¿por qué? Esto confirmó la DIAN
Incluso, la misma DIAN tiene su NIT, el cual es: 800.197.268-4. Esta información puede ser verificada en la parte inferior de la página de la entidad.
¿Para qué sirve el NIT?
El NIT tiene diversos usos para las empresas, tales como:
- Emitir y solicitar facturas electrónicas.
- Es necesario para cumplir con las declaraciones de renta y demás impuestos anuales establecidos en el calendario tributario, tanto para personas jurídicas como naturales.
- Es vital para trámites, registros o apertura de cuentas (ahorros o corrientes) en bancos.
- El NIT identifica a una empresa como un contribuyente.
¿Cómo buscar el NIT personal o de su compañía en la página de la DIAN?
Se debe tener en cuenta que el NIT de una persona natural es el número de cédula, aunque para conocer el de una compañía debe consultar a través del Registro Único Empresarial y Social (RUES), ingresando a este link https://www.rues.org.co/
Le puede interesar: 5 deducciones válidas para bajar la declaración de renta ante la DIAN: lo que debe tener en cuenta
Calendario tributario de agosto para personas naturales
- 1 y 2 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 12
- 3 y 4 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 13
- 5 y 6 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 14
- 7 y 8 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 18
- 9 y 10 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 19
- 11 y 12 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 20
- 13 y 14 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 21
- 15 y 16 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 24
- 17 y 18 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 25
- 19 y 20 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 26
- 21 y 22 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 27
- 23 y 24 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 28
- 25 y 26 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 31
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...