¿Cuál es el NIT oficial de la DIAN? Tenga en cuenta para impuestos y facturación electrónica

Imagen de referencia de datáfono, persona pensando y logo de la DIAN. Fotos: Getty Images / DIAN

El Número de Identificación Tributaria (NIT) es un registro único que le permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizar la “individualización” de las empresas que están inscritas.

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El NIT es fundamental para que las compañías puedan realizar cualquier trámite tributario, aduanero o de control cambiario.

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Incluso, la misma DIAN tiene su NIT, el cual es: 800.197.268-4. Esta información puede ser verificada en la parte inferior de la página de la entidad.

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¿Para qué sirve el NIT?

El NIT tiene diversos usos para las empresas, tales como:

Emitir y solicitar facturas electrónicas.

Es necesario para cumplir con las declaraciones de renta y demás impuestos anuales establecidos en el calendario tributario, tanto para personas jurídicas como naturales.

Es vital para trámites, registros o apertura de cuentas (ahorros o corrientes) en bancos.

El NIT identifica a una empresa como un contribuyente.

¿Cómo buscar el NIT personal o de su compañía en la página de la DIAN?

Se debe tener en cuenta que el NIT de una persona natural es el número de cédula, aunque para conocer el de una compañía debe consultar a través del Registro Único Empresarial y Social (RUES), ingresando a este link https://www.rues.org.co/

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Calendario tributario de agosto para personas naturales

1 y 2 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 12

3 y 4 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 13

5 y 6 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 14

7 y 8 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 18

9 y 10 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 19

11 y 12 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 20

13 y 14 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 21

15 y 16 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 24

17 y 18 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 25

19 y 20 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 26

21 y 22 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 27

23 y 24 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 28

25 y 26 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 31

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