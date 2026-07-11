La NASA llevará millones de nombres al espacio a bordo del telescopio Nancy Grace Roman

El lanzamiento del telescopio, previsto para finales de agosto, marcará un nuevo paso en la exploración espacial. Además de su misión científica, la NASA abrió una convocatoria para que cualquier persona pueda enviar su nombre, que quedará almacenado en un dispositivo que viajará a bordo del observatorio como una forma simbólica de acercar al público a esta nueva etapa de la astronomía.

En A Vivir Que Son Dos Días, el astrónomo y divulgador científico Mauricio Medina explicó que el Nancy Grace Roman será uno de los telescopios más importantes de los próximos años. Aunque comparte el tamaño de su espejo con el Hubble, tendrá un campo de visión cerca de 100 veces más amplio, lo que le permitirá cartografiar el universo con mayor rapidez y observar miles de millones de galaxias.

El científico señaló que la misión desempeñará un papel clave en el estudio de la energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo y uno de los mayores interrogantes de la astronomía moderna. Además, el observatorio estará equipado para detectar hasta 100.000 nuevos exoplanetas, ampliando significativamente el conocimiento sobre mundos ubicados fuera del sistema solar.

La misión lleva el nombre de Nancy Grace Roman, considerada una de las pioneras del programa científico de la NASA y una de las principales impulsoras del telescopio Hubble. Para Medina, bautizar el nuevo observatorio con su nombre representa un reconocimiento al legado de una científica que transformó la exploración espacial y abrió el camino para nuevas generaciones de investigadores.

El astrónomo también destacó el crecimiento de la divulgación científica en Colombia. Según explicó, cada vez son más los investigadores y creadores de contenido que buscan acercar la astronomía al público con un lenguaje sencillo, demostrando que la ciencia también puede despertar curiosidad y entusiasmo más allá de los laboratorios y las aulas.

El registro para enviar el nombre al espacio ya está disponible en la página oficial de la misión Nancy Grace Roman. Al completar el proceso, los participantes reciben un pase de abordaje digital que certifica su participación simbólica en una misión que promete ampliar el conocimiento sobre el universo durante los próximos años.