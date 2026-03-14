Choque en el Concejo de Bogotá: Rolando González llama “therian” al secretario Roberto Angulo

Una nueva controversia política se desató en Bogotá luego de que el concejal Rolando González arremetiera contra el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, durante una sesión de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, realizada el pasado 13 de marzo.

El cabildante de Cambio Radical cuestionó al funcionario por sus pronunciamientos en redes sociales y lo calificó de manera despectiva al referirse a él como “therian”, en medio de sus críticas sobre el manejo del debate relacionado con las Aulas de Apoyo Pedagógico para niñas y niños con discapacidad.

¿Por qué se desató la discusión?

La discusión se originó por la difusión de un video en el que se observa a Angulo y a la secretaria de Educación, Isabel Segovia, sonriendo durante una sesión en la que madres de menores con discapacidad denunciaban el cierre de estos espacios pedagógicos.

Posteriormente, la concejala Quena Ribadeneira cuestionó públicamente la actitud del secretario y aseguró que, tras el episodio, éste habría respondido en redes calificando a quienes ejercen control político como “roedores” y “eugenésicos”.

Angulo rechazó esa versión y afirmó que esas expresiones no provinieron de la administración distrital. En su respuesta sostuvo que, por el contrario, esas palabras fueron dirigidas contra miembros del gobierno durante el debate en el Concejo, y señaló que ese tipo de ofensas “le restan altura a la discusión”.

El enfrentamiento escaló cuando González retomó el tema en la plenaria del pasado 13 de marzo y criticó el uso de la palabra “liliputiense” por parte del funcionario para referirse a la polémica. “Ahora resulta que los funcionarios de la administración distrital son quienes nos califican los debates”, expresó el concejal, quien además reconoció haber utilizado términos despectivos como reacción a lo que consideró un “despropósito”.

¿Qué dijo el secretario de Gobierno?

Ante la controversia, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, hizo un llamado a bajar el tono de la confrontación y a recuperar el respeto institucional. Según explicó, la situación se originó en el uso de expresiones ofensivas durante el debate y posteriormente derivó en una cadena de reacciones públicas.

“El control político siempre será válido, pero debe darse en el marco del respeto y de las palabras amables entre unos y otros”, señaló Quintero.