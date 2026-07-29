“Eso no es protesta es tomar de rehén la ciudad”: alcalde de Soacha por manifestaciones en el municipio. Foto: Alcaldía de Soacha

Luego de varias horas de bloqueos en la troncal de Transmilenio en Soacha, el alcalde del municipio, Julián Sánchez rechazó las manifestaciones de comerciantes nocturnos, cuestionando su actuar.

“Los comerciantes nocturnos de la zona 21 incumplen los compromisos de convivencia que ellos mismos pactaron. En lugar de corregir, hoy buscan castigar a toda Soacha bloqueando la Autopista Sur”, dijo el mandatario.

Y agregó, “no les basta con el ruido, las basuras, las riñas y el desorden que generan en las noches y los fines de semana. Ahora quieren impedir que miles de soachunos y soachunas regresen a sus hogares después de un día de trabajo”.

En ese mismo sentido, el alcalde municipal insistió en que los comerciantes están incumpliendo lo pactado para el funcionamiento de estos establecimientos.

“Eso no es protesta: es tomar de rehén a la ciudad para exigir lo que ellos mismos incumplieron. Los comerciantes nocturnos de Soacha anteponen su negocio al bienestar de sus vecinos. Así no se construye convivencia en el marco de la ciudad”, concluyó.