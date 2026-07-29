Distrito presentó cinco propuestas a la Fiscalía para endurecer la lucha contra el crimen

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, cinco propuestas orientadas a fortalecer las medidas contra el crimen, agilizar los procesos judiciales y combatir la impunidad en la capital.

Según el mandatario, las propuestas buscan que los delincuentes violentos reciban sanciones efectivas y que el sistema judicial cuente con más herramientas para responder de manera oportuna frente a la criminalidad.

La iniciativa también fue expuesta ante representantes de la Rama Judicial y expertos penalistas durante un encuentro institucional realizado este lunes.

“El camino para tener ciudades más seguras es hacer que los criminales violentos paguen por sus delitos y se garantice que sean sancionados”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Las cinco propuestas del Distrito para combatir la impunidad

De acuerdo con la Alcaldía, las iniciativas fueron construidas con el apoyo de expertos penalistas y académicos y se enfocan en cinco ejes principales: flagrancia, valoración de historiales delictivos, acceso a cámaras privadas de vigilancia, fortalecimiento del delito de concierto para delinquir e incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

Entre las propuestas presentadas se encuentran:

Agilizar los procesos judiciales para las personas capturadas en flagrancia, reduciendo el tiempo entre la captura y la sentencia.

Fortalecer las herramientas para que los jueces puedan valorar el historial de capturas e imputaciones al momento de definir medidas de aseguramiento.

Eliminar barreras administrativas para que la Policía acceda con mayor rapidez a cámaras privadas de vigilancia cuando se cometa un delito.

Endurecer el delito de concierto para delinquir para que los cabecillas de estructuras criminales respondan por los delitos cometidos por sus integrantes.

Incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los trámites de captura y legalización, permitiendo que más uniformados permanezcan en labores de vigilancia.

Fiscalía y ministro de Justicia electo respaldan espacios de diálogo

El encuentro contó con la participación de representantes de la Rama Judicial, entre ellos el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano; el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Vallejo; y los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y José Fernando Reyes.

Al término de la reunión, Galán informó que la fiscal General, Luz Adriana Camargo, manifestó su disposición para participar en mesas de discusión sobre estas propuestas y ampliar su alcance a nivel nacional. Asimismo, señaló que sostuvo una conversación con el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien expresó su interés en trabajar en estas iniciativas una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

El alcalde concluyó que el Distrito continuará impulsando estos espacios de trabajo conjunto con el propósito de fortalecer el sistema judicial y brindar mejores herramientas para combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía.