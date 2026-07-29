Osorio sueña con ser DT de la Selección Colombia: “Estoy dispuesto a hacerlo por el salario mínimo”

Osorio sueña con ser el DT de la Selección Colombia: “Estoy dispuesto a hacer por el salario mínimo”. (Photo by Gonzalo Gonzalez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más importantes que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años. El risaraldense destacó tanto en clubes nacionales como en selecciones internacionales, aunque su gran sueño todavía no se ha hecho realidad: llegar a la Selección Colombia.

Durante una entrevista, Osorio volvió a hacer público su interés de llegar a la Tricolor. Aunque en un principio advirtió que aceptaría cualquier oferta, más adelante fue confesando que su objetivo es llegar a ser el seleccionador nacional, puesto que por ahora tiene Néstor Lorenzo.

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Juan Carlos Osorio sueña con ser el DT de la Selección Colombia

Lo curioso del caso es que prefirió no dar una opinión sobre la renovación del argentino, argumentando que se trata de una decisión “que no me compete a mí”. “Sería asistente de Lorenzo o estaría en lo que me corresponda... Yo realmente quiero ser parte del cuerpo técnico de este nuevo proceso de la Selección”, comentó.

Y sobre el factor diferencial que le puede entregar al país, afirmó lo siguiente: “Creo que tengo la capacidad para contribuir, sumar, mejorar e innovar nuestra idea de juego... Colombia necesita una renovación, porque los jugadores más representativos de nuestra Selección ya cumplieron un ciclo. Con todo respeto, usted no puede tener jugadores que caminen la cancha. Se debe tener un equipo que compita atléticamente y tenga buenos jugadores”.

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“Estoy dispuesto a hacer por el salario mínimo”

Lo sorpresivo del asunto es que el mismo Osorio dijo estar dispuesto a trabajar en la Selección “por el salario mínimo de cualquier colombiano”.

“Solo quiero decirle al público que quiero que me tengan en cuenta para esta renovación del fútbol colombiano. Estoy dispuesto a hacer eso por mi país, entendiendo que en este momento tengo opciones de tres selecciones, pero prefiero hacerlo por mi país”, concluyó.

Habrá que esperar por lo que ocurra con el futuro profesional de Juan Carlos Osorio, entendiendo que no dirige desde el pasado mes de marzo, cuando terminó siendo destituido del Remo de Brasil.

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