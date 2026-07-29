Nacional, Quindío y Pasto clasifican: así van quedando las llaves de octavos de final Copa Colombia

¡Se definen los octavos de final de la Copa Colombia 2026! Esta semana se estarán disputando los partidos de vuelta correspondientes a la Fase 1B, mismos que definirán los cruces de la siguiente ronda.

Es preciso recordar que la única llave que se encuentra pendiente es Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena, teniendo en cuenta que el cuadro cardenal se encuentra disputado la Copa Sudamericana y el calendario internacional complica la posibilidad de ponerse al día en el torneo nacional.

Quindío dio el batacazo frente al Tolima

La gran sorpresa de esta fase la dio el Deportes Quindío, que logró sobreponerse a la derrota sufrida en el partido de ida y se impuso con gol al último minuto en el Centenario de Armenina. Lo anterior dejó la serie igualada a tres tantos (3-3), razón por la que tuvo que definirse en los lanzamientos desde el punto penal. En la tanda, el cuadro cuyabro se impuso por 4-2.

Pasto se agigantó en Techo y le remontó al Bogotá

Otra remontada se vivió en la capital del país, donde el Deportivo Pasto ganó, gustó y goleó al Bogotá FC por un certero marcador de 3-0, global 3-1. A pesar de haber caída en condición de local durante el duelo de ida, los de Jonathan Risueño dieron vuelta al marcador en el primer tiempo de la vuelta: doblete de Jonathan Perlaza y otro tanto de Jorge Obregón.

Nacional se floreó ante un flojo Tigres

Atlético Nacional sacó la casta en esta fase preliminar de la Copa Colombia y no tuvo piedad de un flojísimo Tigres, al que derrotó con un marcador global de 4-0. Al 2-0 de la ida se le sumaron los tantos de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos en el Estadio El Campín.

Partidos faltantes de la Fase 1B de la Copa Colombia

Inter Palmira (0) vs (1) Internacional de Bogotá

Barranquilla (2) vs (2) Junior

Real Cartagena (1) vs (2) América de Cali

Envigado (0) vs (3) Once Caldas

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena (por definir)

Cruces de octavos de final de la Copa Colombia