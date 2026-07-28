Átletico Nacional gana en Bogotá y avanza a octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a minuto
Con tantos de Nicolas Rodriguez y Alfredo Morelos, los verdolagas vencen 2-0 a Tigres en el Campín.
Átletico Nacional confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Betplay tras vencer 2-0 a Tigres en el partido de vuelta de la Fase 1B, el cual se llevó a cabo en El Campín de Bogotá.
Con anotaciones de Nicolás Rodríguez en el minuto 30´y Alfredo Morelos en el 36´, el conjunto verdolaga cerró la serie con un contundente 4-0 en el marcador global y ratificó su superioridad durante los 180´minutos de la eliminatoria.
Siga el MINUTO A MINUTO del partido de Tigres de Bogotá vs Átletico Nacional
Se termina el encuentro
Nacional gana 2-0 (4-0) sobre tigres y clasifica a octavos de final
Tiempo de reposición
El arbitro añade 3´ más al encuentro
Tigres sin opcíon de goles
Los locales se quedan sin ideas para intentar marcar el primer tanto
Tiro de esquina para Nacional
Corner para la visita que termina en un despeje de la defensa
El balón va y viene
La posesión del balón se la turnan constantemente en busca de algún gol
Cambio en TIgres
Ingresa Javier Villamil por Ándres Cuadros
Nacional busca el tercero del partido
La visita quiere una ventaja más amplia en el marcador global
Tiro de esquina para Tigres
Tiro de esquina para los locales que termina en las manos de Armani
Cambios para los verdolagas
Sale Kevin Parra e ingresa Matias Lozano
Sustitución para Tigres
Sale Joseph Ruiz y Wakner Mena por Jean Meneses y Kevin Mosquera
Falta a favor de Tigres
Tiro libre peligroso para tigres que termina en saque a puerta
Nacional no baja el ritmo
Los verdolagas quieren seguír aumentando la diferencia
Sustitución en Nacional
Ingresa Milton Casco y Neider Parra por Samuel Velásquez y Andrés Felipe Román
Cambios en los locales
Sale Jader Martínez y entra Orles Aragón
Nacional defiende y ataca con facilidad
Los verdolagas logran defender con facilidad y llegar al área contraria sin problema
Tapada de Armani
Franco Armani gana un duelo 1 a 1 contra el atacante de Tigres
Casi llega el terecero
Dispara Juan Manuel Rengifo tras un enganche por derecha
Variante en Nacional
Ingresa Christian Arango y Franco Armani por Alfredo Morelos y Luis Marquinez
Inicia la segunda mitad
Mueve la pelota Tigres
Fin de la primera mitad
Primera mitad totalmente dominada por Atletico Nacional que gana 2-0
El arbitro añade tiempo extra
El arbitro central añade un minuto
Falta a favor de nacional
Tiro libre riesgoso tras una falta sobre Juan Manuel Rengifo
Tigres no se rinde
Los locales no pierden la fe y siguen buscando su primer tanto
Nacional casi marca el tercero
Alfredo Morelos busca su doblete con balones provenientes de los centros
GOOOOOL de Nacional
Anota el segundo tanto Alfredo Morelos
Nacional quiere el segundo
Nacional quiere seguir sumando en el marcador global
Tiro libre de Nacional
Peligroso cobro cerca del área que termina en un contragolpe para los locales
GOOOOOOOOL de Nacional
Marca Nicolas Rodríguez con un espectacular tanto desde fuera del área
Nacional busca el error
La visita intenta encontrar el más minimo error de Tigres para encontrar el tanto
Balón dividido
La posesión del balon se intercambia entre los equipos que no consiguen ocasiones claras
Los locales buscan el ataque
La defensa visitante no permite al local acercarse al área
El portero saca el equipo
El arquero Victor Brid intenta saca al equipo de desde el área local en busca del primer gol
Tigres defiende con los 11
Los locales hacen todo lo que está en su poder para no recibir un gol
Tiro en el palo
Nacional busca aumentar el global con un tiro en el palo
Juego interrumpido
Pausa en el encuentro tras un golpe entre la defensa y el portero de tigres
Inicia el partido de vuelta
Primer pitazo, mueve el balón Nacional
Primer partido con el Golty Tributo
11 Inicial de los locales
Bienvenidos a el MINUTO A MINUTO del partido de Tigres de Bogotá vs Átletico Nacional