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29 jul 2026 Actualizado 07:47

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Fútbol

Átletico Nacional gana en Bogotá y avanza a octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a minuto

Con tantos de Nicolas Rodriguez y Alfredo Morelos, los verdolagas vencen 2-0 a Tigres en el Campín.

Átletico Nacional gana en Bogotá y avanzan a octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a minuto

Átletico Nacional gana en Bogotá y avanzan a octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a minuto

Átletico Nacional gana en Bogotá y avanzan a octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a minuto
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Átletico Nacional confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Betplay tras vencer 2-0 a Tigres en el partido de vuelta de la Fase 1B, el cual se llevó a cabo en El Campín de Bogotá.

Con anotaciones de Nicolás Rodríguez en el minuto 30´y Alfredo Morelos en el 36´, el conjunto verdolaga cerró la serie con un contundente 4-0 en el marcador global y ratificó su superioridad durante los 180´minutos de la eliminatoria.

Siga el MINUTO A MINUTO del partido de Tigres de Bogotá vs Átletico Nacional

Hay nuevos mensajes
90´

Se termina el encuentro

Nacional gana 2-0 (4-0) sobre tigres y clasifica a octavos de final

90´

Tiempo de reposición

El arbitro añade 3´ más al encuentro

90´

Tigres sin opcíon de goles

Los locales se quedan sin ideas para intentar marcar el primer tanto 

88´

Tiro de esquina para Nacional

Corner para la visita que termina en un despeje de la defensa

87´

El balón va y viene

La posesión del balón se la turnan constantemente en busca de algún gol

80´

Cambio en TIgres

Ingresa Javier Villamil por Ándres Cuadros

78´

Nacional busca el tercero del partido

La visita quiere una ventaja más amplia en el marcador global

74´

Tiro de esquina para Tigres

Tiro de esquina para los locales que termina en las manos de Armani

72´

Cambios para los verdolagas

Sale Kevin Parra e ingresa Matias Lozano

70´

Sustitución para Tigres

Sale Joseph Ruiz y Wakner Mena por Jean Meneses y Kevin Mosquera

66´

Falta a favor de Tigres

Tiro libre peligroso para tigres que termina en saque a puerta

65´

Nacional no baja el ritmo

Los verdolagas quieren seguír aumentando la diferencia 

62´

Sustitución en Nacional

Ingresa Milton Casco y Neider Parra por Samuel Velásquez y Andrés Felipe Román

59´

Cambios en los locales

Sale Jader Martínez y entra Orles Aragón

56´

Nacional defiende y ataca con facilidad

Los verdolagas logran defender con facilidad y llegar al área contraria sin problema

52´

Tapada de Armani

Franco Armani gana un duelo 1 a 1 contra el atacante de Tigres

50´

Casi llega el terecero

Dispara Juan Manuel Rengifo tras un enganche por derecha

45´

Variante en Nacional

Ingresa Christian Arango y Franco Armani por Alfredo Morelos y Luis Marquinez

45´

Inicia la segunda mitad

Mueve la pelota Tigres

45´+1

Fin de la primera mitad

Primera mitad totalmente dominada por Atletico Nacional  que gana 2-0

45´

El arbitro añade tiempo extra

El arbitro central añade un minuto

44´

Falta a favor de nacional

Tiro libre riesgoso tras una falta sobre Juan Manuel Rengifo

42´

Tigres no se rinde

Los locales no pierden la fe y siguen buscando su primer tanto 

39´

Nacional casi marca el tercero

Alfredo Morelos busca su doblete con balones provenientes de los centros

36´

GOOOOOL de Nacional

Anota el segundo tanto Alfredo Morelos

35´

Nacional quiere el segundo

Nacional quiere seguir sumando en el marcador global

32´

Tiro libre de Nacional

Peligroso cobro cerca del área que termina en un contragolpe para los locales 

30´

GOOOOOOOOL de Nacional

Marca Nicolas Rodríguez con un espectacular tanto desde fuera del área

25´

Nacional busca el error

La visita intenta encontrar el  más minimo error de Tigres para encontrar el tanto

22´

Balón dividido

La posesión del  balon se intercambia entre los equipos que no consiguen ocasiones claras

18´

Los locales buscan el ataque

La defensa visitante no permite al local acercarse al área

15´

El portero saca el equipo

El arquero Victor Brid intenta saca al equipo de desde el área local en busca del primer gol 

11´

Tigres defiende con los 11

Los locales hacen todo lo que está en su poder para no recibir un gol 

Tiro en el palo

Nacional busca aumentar el global con  un tiro en el palo

Juego interrumpido

Pausa en el encuentro tras un golpe entre la defensa y el portero de tigres

0'

Inicia el partido de vuelta

Primer pitazo, mueve el balón Nacional

Primer partido con el Golty Tributo

11 Inicial de los locales

Bienvenidos a el MINUTO A MINUTO del partido de Tigres de Bogotá vs Átletico Nacional

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