Átletico Nacional gana en Bogotá y avanza a octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a minuto

Átletico Nacional gana en Bogotá y avanzan a octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a minuto

Átletico Nacional confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Betplay tras vencer 2-0 a Tigres en el partido de vuelta de la Fase 1B, el cual se llevó a cabo en El Campín de Bogotá.

Con anotaciones de Nicolás Rodríguez en el minuto 30´y Alfredo Morelos en el 36´, el conjunto verdolaga cerró la serie con un contundente 4-0 en el marcador global y ratificó su superioridad durante los 180´minutos de la eliminatoria.

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