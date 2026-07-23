🔴Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO por Copa Sudamericana: siga acá transmisión y minuto a minuto

El conjunto cardenal recibe al club venezolano en casa por la ida de los playoffs, buscando un cupo en octavos de final.

Independiente Santa Fe y Caracas FC disputarán el partido de ida en los play-offs de la Copa Conmebol Sudamericana, en la ciudad de Bogotá este jueves a partir de las 19:30 hora Colombia. El ganador de esta llave enfrentará a River Plate en los octavos de final.

¿Cómo viene Santa Fe?

Tras quedarse afuera de la La Copa CONMEBOL Libertadores, el León viene con hambre de seguir en competiciones continentales. El equipo dirigido por Pablo Repetto disputará su primer partido oficial desde el pasado 27 de mayo, cuando derrotó 1-0 a Peñarol en Montevideo en la última jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Santa Fe viene de un momento positivo, dado que ha perdido solo uno de los ultimos 8 partidos. Sin embargo, este registro no le alcanzó para llegar a la final de la Liga Betplay 2026-l tras ser eliminado por el vigente campeón Junior de Barranquila en tanda de penales. Ahora, el equipo dirigido por el entrenador uruguayo buscará dar su máximo esfuerzo en los torneos intercontinentales.

El historial también juega a favor del conjunto bogotano. Frente a Caracas FC acumula seis partidos oficiales sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias y tres empates.

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Los convocados del equipo cardenal

Tras el fichaje de Kevin Balanta (No disponible) al equipo capitalino proveniente del Santos Laguna de Mexico, los convocados por Repetto tendrán a las figuras Húgo Rodallega, Daniel Torres y el portero titular Andrés Mosquera Marmolejo.

El conjunto venezolano viene con ilusión al Campín

Los avileños dirigidos por Henry Meléndez, quién dejó su interinato el pasado mes de abril, llegan con el refuerzo del delantero colombiano proveniente de Aldosivi Alejandro Villareal. El resto del plantel es el mismo que logró avanzar a estas instancias tras pasar segundos en el grupo E conformado por Botafogo, Racing de Avellaneda y Club Independiente Petrolero.

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“Lo importante del grupo es que no se conformó con lo que conseguimos sino que quiere seguir trascendiendo y marcando historias. Entonces tenemos mucha ambición, mucha hambre y vamos a ir a Bogotá a buscar un buen resultado”, indicó Francisco La Mantía, defensor del Caracas FC.

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