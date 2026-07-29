Congreso aprobó posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Aunque durante buena parte de la sesión se pensó que la plenaria del Senado no alcanzaría un acuerdo, tras un acalorado debate el Congreso aprobó la proposición para que la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se realice en la ciudad de Cali.

La iniciativa recibió 58 votos a favor y 30 en contra, luego de que la Cámara de Representantes también le diera su aval.

Durante la discusión, el senador Enrique Gómez aseguró que el cambio de sede representa un mensaje de respaldo a las regiones que han sufrido la violencia y un compromiso con la descentralización del país.

“El gesto que quiere hacer Abelardo de la Espriella con el traslado y la solicitud que acaba de aprobar el Senado, en conjunto con la que la Cámara hizo ayer, es de relevancia histórica. Aquí estamos haciendo historia y el Congreso le dice al país que se preocupa no solo por la suerte de nuestros soldados y policías, sino por la descentralización y las regiones que han sido sometidas al escarnio del terror, de la violencia y del narcotráfico. Todo eso empieza a cambiar y este es un gesto de enorme importancia por parte del Senado de la República”, afirmó.

En contraste, el jefe de la oposición, Iván Cepeda, rechazó la decisión y sostuvo que la posesión del presidente electo es “ilegítima”. El congresista argumentó que la Constitución obliga al jefe de Estado a defender la soberanía nacional y cuestionó la ciudadanía estadounidense de De la Espriella.

“El artículo 189 dice claramente que es un deber del presidente de la República defender por encima de todo la Constitución y la soberanía de Colombia. El artículo noveno nos hace una nación y una república independiente y soberana. De la Espriella es un ciudadano estadounidense que va a poner al Estado colombiano y a nuestra nación al servicio de los intereses y de las estrategias de una potencia extranjera. Así que quede claro: el 7 de agosto estaremos con el pueblo en las calles”, manifestó.

Frente a las dudas sobre la seguridad de la ceremonia, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que las instituciones del Estado cuentan con la capacidad para garantizar el desarrollo del acto de posesión.

“Para eso están el Ejército, la Policía y los organismos de inteligencia, que deben garantizar la seguridad, no solo para nosotros, sino para todos los visitantes que vienen de distintos países del mundo”, señaló.

Con la aprobación del Congreso, el Gobierno avanzará en la coordinación logística y de seguridad para la ceremonia de transmisión de mando, prevista para el próximo 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca.