Jennifer Pedraza pide la pérdida de investidura del senador Wadith Manzur ante el Consejo de Estado

La senadora Jennifer Pedraza radicó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra el senador electo Wadith Alberto Manzur, al considerar que incumplió el plazo previsto en la Constitución para posesionarse en su curul del periodo 2026-2030.

La acción judicial fue presentada conjuntamente con Alejandro Palacio Restrepo y Carlos Felipe Parra Rojas.

En el documento solicitan que se declare la pérdida de investidura de Manzur por no haber asumido el cargo dentro de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso, así como su inhabilidad permanente para ejercer cargos de elección popular.

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Según Pedraza, el congresista no pudo posesionarse porque permanece privado de la libertad en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Lo cual implicaría no solo que pierde su curul en el Senado de la República, sino también su muerte política, debido a que este señor no se ha podido posesionar en el plazo que establece la Constitución porque está en este momento privado de la libertad debido a su vinculación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmó la senadora.

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La congresista agregó que la demanda busca sentar un precedente frente a casos de congresistas que pretenden conservar su investidura sin ejercer el cargo.

“Junto con Alejandro Palacio y Carlos Parra aspiramos a que esta demanda se convierta en un precedente para que se acabe la juachafita de que haya gente que pretende legislar desde la cárcel”, señaló.

En la demanda, los accionantes sostienen que la conducta omisiva del senador electo afecta la integridad de la función legislativa, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana en las instituciones.

Además, solicitaron al Consejo de Estado recaudar pruebas ante la Secretaría General del Senado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y las autoridades encargadas de su custodia para establecer las circunstancias que rodearon la no posesión del congresista.

Ahora será el Consejo de Estado el que decida si admite la demanda y determina si existen los requisitos para decretar o no la pérdida de investidura del senador Wadith Manzur.

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