Reanudan reuniones entre gobiernos De la Espriella y Petro para hablar de posesión del 7 de agosto

Imagen de referencia. Gustavo Petro (izquierda) - Abelardo De La Espriella (derecha) - Edificio de gobierno (centro): Getty Images.

Después de dos semanas sin reunirse, tras la suspensión del empalme, volvieron a sentarse este miércoles 22 de julio en la Casa de Nariño los gobiernos de Abelardo de la Espriella y del saliente presidente Gustavo Petro.

El encuentro fue para hablar sobre la ceremonia de posesión o transmisión de mando al próximo presidente, el 7 de agosto. Y aunque esto no quiere decir que se retome el empalme, vuelen a encontrarse cara a cara ambos gobiernos.

En el encuentro participaron Andrés Barreto, quien será el secretario jurídico de De la Espriella; la jefe de Protocolo del Congreso, Emma Elisa Illera; la Cancillería saliente y la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia.

Paralelamente al encuentro, se votaba en el Senado una proposición de Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, para definir si será posible que De la Espriella se posesione fuera del Congreso.

Esa proposición fue aprobada, sin embargo, falta esperar cuál será la decisión que tomará la Cámara de Representantes. Y con base en eso, continuarán las reuniones entre ambos gobiernos.

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